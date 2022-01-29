Реклама з креативом: у РФ напівоголені дівчата позували в домовинах - відео

Реклама з креативом: у РФ напівоголені дівчата позували в домовинах - відео

Яка компанія замовила таку "креативну" рекламу - невідомо.

У Росії дівчата, на яких була лише нижня білизна, знялися у незвичній фотосесії для реклами ритуальних послуг.

Відео показали у Telegram-каналі "MDK".

"Реклама ритуальних послуг вийшла на новий рівень", - коротко підписав автор відеозапису.

На розміщеному відео видно, як декілька напівоголоних дівчат позують біля, а то й всередині домовин. Дівчата, одягнені лише у нижню білизну, лягали у труни або спокусливо спиралися на них. Яка компанія замовила таку "креативну" рекламу - невідомо.

Реклама ритуальных услуг вышла на новый уровень

pic.twitter.com/U9s8NkBITq — #MDK (@mudakoff) January 29, 2022

Нагадаємо, у Мексиці кандидат в депутати з креативом підійшов до передвиборчої кампанії. На зустріч із виборцями Карлос Майорга приїхав у домовині. За задумом це був похорон міста Хуарес. Спеціальні плакальники намагалися передати під музику атмосферу скорботи.