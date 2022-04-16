Рекорд висоти: турецький безпілотник з українським двигуном здійснив політ на висоті понад 10 км

Рекорд висоти: турецький безпілотник з українським двигуном здійснив політ на висоті понад 10 км

Бойовий безпілотний літальний апарат AKINCI B здійснив тестовий політ на висоті 10,7 км.

Турецький бойовий безпілотний літальний апарат (БПЛА) AKINCI B з українським двигуном показав свій новий рекорд висоти, здійснивши тестовий політ на висоті 10,7 км.

БПЛА пройшов випробувальний політ на витривалість.

Про це повідомив директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар у Twitter, пише УНІАН.

Турецька компанія Baykar Makina наприкінці презентувала новий БПЛА з українським двигуном.

"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині презентували Bayraktar з українським двигуном. Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА.

Читайте також: