Рекорд з часів Другої світової: Білий дім скерував Конгресу проєкт оборонного бюджету США на 2024 рік

Білий дім скерував Конгресу проєкт оборонного бюджету-2024, який передбачає рекордні з часів Другої світової витрати в розмірі 886 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Найбільший запит президента Джо Байдена на оборонний бюджет США у мирний час у розмірі 886 млрд доларів включає підвищення зарплати військам на 5,2% і найбільші за всю історію асигнування на дослідження та розробки, оскільки війна Росії проти України стимулює попит на збільшення витрат на боєприпаси", – йдеться у повідомленні.

Куди скерують кошти

Проєкт передбачає:

842 млрд доларів на потреби Пентагону;

44 млрд доларів на програми, пов'язані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики та іншим відомствам.

Загальна сума видатків на оборону на 2024 рік, яку Білий дім просить схвалити Конгрес, на 28 мільярдів доларів перевищує минулорічні 858 мільярдів доларів.

Вперше оборонний бюджет передбачає закупівлю ракет та інших боєприпасів за багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для літаків і кораблів. Імовірно, це пов’язане з підготовкою до потенційного військового конфлікту з КНР.

Йдеться і про прискоренняпроцессу закупівлі Пентагоном винищувачів п’ятого покоління F-35, що будуть основою повітряної могутності США в найближчому майбутньому, передбачає модернізацію ядерної "тріади" США, суднобудування і розвиток космічного потенціалу.

Також проєкт США "може похвалитися історично великим бюджетом на дослідження для Пентагону – 145 мільярдів доларів, призначених для розробки нових видів зброї, як-то гіперзвукові ракети, які запускаються у верхні шари атмосфери і можуть оминати навіть найсучасніші радарні системи".

Чи зміниться допомога Україні

В проєкті бюджету на 2024 фінансовий рік допомога Україні у війні проти Росії залишилася такою ж, як і в попередньому році – 300 мільйонів доларів.

Як пояснили у відомстві, в Україні змінюються потреби на полі бою. В разі необхідності додаткового фінансування може бути підготовлений ще один додатковий запит.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що Україна отримала першу систему протиракетної оборони Patriot, обіцяну США та Німеччиною. Водночас поки що ПРО не ввели в експлуатацію.

Пізніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю інформацію.

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