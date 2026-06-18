Рекордна атака на Москву: росіяни жаліються на "прильоти", а Путін втрачає авторитет - все про наслідки ударів

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Реклама

Російська столиця вночі 18 червня зазнала одних з наймасштабніших ударів за весь час ведення бойових дій. Численні ударні безпілотники досягли території Московського нафтопереробного заводу, повністю паралізували роботу цивільної авіації та змусили правоохоронні органи закрити кілька найбільших автомагістралей міста та його околиць.

Про це пише Bloomberg.

За даними окупаційної влади, масштаби нальоту виявилися безпрецедентними. Російська протиповітряна оборона працювала у посиленому режимі, намагаючись стримати флот безпілотних апаратів на підступах до центру міста.

Реклама

«Щонайменше 194 безпілотники були нібито збиті над Москвою та областю. Деякі з них все ж досягли території Московського нафтопереробного заводу, який є ключовим постачальником автомобільного палива для столиці та навколишніх регіонів», — повідомив мер Москви Сергій Собянін, утримавшись від оприлюднення деталей щодо обсягів руйнувань.

Через безпосередню загрозу в повітрі найбільший міжнародний аеропорт російської столиці «Шереметьєво» був змушений терміново зупинити обслуговування рейсів та розпочати евакуацію.

«Пасажирів невідкладно перемістили у спеціально обладнані бомбосховища, а вильоти кількох десятків літаків було затримано на невизначений термін через загрозу безпеці польотів», — йдеться у повідомленні пресслужби летовища.

Згодом державне агентство «Інтерфакс» з посиланням на Федеральне агентство повітряного транспорту РФ підтвердило, що роботу всіх чотирьох пасажирських аеропортів Москви повністю призупинено. Паралельно з цим правоохоронці заблокували рух транспорту на ключових в’їзних автомагістралях міста.

Реклама

Авторитет Путіна «тане на очах»

Цей інцидент став уже другою успішною атакою на стратегічний паливний об’єкт Москви за цей тиждень. Попереднього разу, у вівторок, на території цього ж Московського нафтопереробного заводу спалахнула масштабна пожежа після влучання БпЛА.

Поточний наліт відбувся у дуже незручний для Кремля момент. У місті Казань, розташованому за 800 кілометрів на схід від Москви, саме проходить саміт лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Це перша офіційна зустріч у такому форматі з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і повітряний удар по столиці суттєво зіпсував пропагандистську картинку Кремля.

Загалом міністерство оборони РФ заявило про фіксацію та нібито збиття 555 українських безпілотників у 17 різних регіонах Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Удари по Росії — останні новини

Нагадаємо, Москва від ранку 18 червня здригається від вибухів та пожеж. Жителі столиці Росії публікують у соцмережах відео масштабних наслідків ударів дронів по НПЗ та інших об’єктах. Москвичі в істериці скаржаться, що «вся Москва горить», «усі заводи горять» і вимагають завершення війни. Один чоловік заявив, що «звалює звідси», інша жінка в паніці плакала через обломки, що впали на подвір’я багатоповерхівки.

Реклама

Також, зранку 16 червня Москву масовано атакували дрони, спричинивши паніку та вибухи в столиці й області. Собянін заявив про нібито збиття 60 БпЛА, проте через атаку паралізовано роботу чотирьох головних аеропортів міста: «Внуково», «Шереметьєво», «Домодєдово» та «Жуковського». Також були влучання у найбільший московський НПЗ, де спалахнула пожежа.

Новини партнерів