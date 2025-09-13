Рекордна деталізація: супутник зазнімкував китайську засекречену авіабазу

Авіабаза потрапили у кадр / © Maxar Technologies

Супутник SpaceX Starlink випадково зняв засекречену китайську авіабазу.

Про це повідомляє Space.com.

Відомо, що супутник пройшов кадром саме під час збору даних.

«Наша система обробки зображень об’єднувала чорно-білі дані високої роздільної здатності з кольоровими, поки Starlink промайнув повз з орбітальною швидкістю. Фізика перетворила технічний виклик на випадкове мистецтво», — пояснив спеціаліст із датчиків Хейк.

Подібне випадкове захоплення іншого супутника надзвичайно рідкісне, адже об’єкти рухаються зі швидкістю близько 1400 метрів за секунду. Це також демонструє виклики для орбітальної візуалізації у переповненому космічному середовищі: тисячі супутників тепер обертаються навколо Землі, що створює нові операційні та стратегічні складнощі.

Останніми роками ринок знімкування об’єктів на навколоземній орбіті за допомогою спеціалізованих супутників переживає бурхливе зростання. Ця послуга активно використовується для оцінки стану космічних апаратів і відстеження космічного сміття. Також вона становить значний інтерес для військових і розвідувальних відомств.

Нагадаємо, супутникове угруповання SpaceX, використовується для забезпечення інтернет-зв’язку, але водночас має значний військовий потенціал, що, за словами китайських науковців, може становити загрозу космічній безпеці Китаю.

The Economist писав про те, якою буде війна в космосі між наддержавами.