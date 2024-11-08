Тисячі північнокорейців прибули в Росію: яка мета їхньої поїздки

Йдеться про період до повідомлень про відправлення північнокорейських солдатів.

У третій квартал 2024 року Росія зафіксувала рекордну кількість громадян Північної Кореї, які приїхали для навчання. З липня по вересень країну відвідали 3 765 північнокорейців, що значно перевищує кількість студентів за весь 2019 рік (3,2 тисячі осіб).

Це стало відомо з даних прикордонної служби ФСБ, переданих "Медиазоні".

Незважаючи на це, кількість квот для північнокорейських студентів у Росії залишається обмеженою. У квітні 2024 року Міністерство освіти Росії повідомило, що на той момент в країні навчалося близько 130 студентів з КНДР, а на наступний навчальний рік було подано понад 100 заявок.

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Згідно з інформацією ЗМІ, ці дані стосуються лише перетинів кордону в третьому кварталі 2024 року, до того, як американська розвідка офіційно повідомила про відправлення північнокорейських солдатів.

"Південнокорейський портал Yonhap із посиланням на розвідку стверджував, що перший етап перекидання військових із КНДР відбувався з 8 по 13 жовтня", — йдеться в статті.

Нагадаємо, НАТО повідомили, на яких умовах війська КНДР воюють проти України.

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