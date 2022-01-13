Рекордна кількість хворих на COVID-19 у світі: за добу виявили 3,1 млн інфікувань

Рекордна кількість хворих на COVID-19 у світі: за добу виявили 3,1 млн інфікувань

Найбільше хворих - у Сполучених Штатах.

Протягом минулої доби у світі інфікувалася коронавірусом рекордна кількість осіб: 3,1 млн випадків.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 січня.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили у Сполучених Штатах (814 тис.), Франції (361 тис.), Індії (247 тис.) та Італії (196 тис.).

Україна у світовій статистиці 42 за кількістю нових випадків коронавірусу та дев'ята за кількістю смертей серед хворих на COVID-19.

Коронавірус у світі: за минулу добу інфікувалися 3,1 млн людей

Всесвітня організація охорони здоров'я пов'язує рекордні темпи заражень з домінуванням штаму "Омікрон", який швидко поширюється. У ВООЗ заявили: попри те, що цей штам пов'язують з легшим перебігом хвороби, він становить особливу небезпеку для невакцинованих людей. Таких лишається чимало. За останіми даними, 90 країн світу все ще не досягли 40% рівня вакцинації. Крім того, третині з них щеплення від COVID не отримало і 10% населення.

Нагадаємо, Регулятори Європейського Союзу попередили, що часті ревакцинації проти коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему. Повторні бустерні дози кожні чотири місяці можуть послабити імунну систему.

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