Рекордна кількість росіян приїхала до Фінляндії протягом вихідних - прикордонники

Фінська прикордонна служба повідомила, що кількість росіян, які в’їхали до Фінляндії через її сухопутний кордон з Росією в неділю, вдвічі перевищила попередні показники.

У неділю, 25 вересня, 8 314 росіян в’їхали до Фінляндії через фінсько-російський сухопутний кордон, що це вдвічі більше, ніж (тижнем раніше).

Про це повідомив у Twitter голова відділу міжнародних справ прикордонної служби Матті Пітканіїтті.

"Лише за вихідні прибуло 16 886 росіян, причому багато з них були транзитом до інших країн", - додав він.

Traffic at Finland’s eastern border has remained busy since last Wednesday. We do a thorough check on every arrival. We remain vigilant and prepared for any changes in the situation. We will continue our regular posts on this twitter account in the coming days.#FinnishBorder pic.twitter.com/ngGaj60VWE — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) September 26, 2022

"Крива йде вгору у зв'язку зі ситуацією, що змінилася в Росії", - сказав Пітканіїтті.

Після оголошення Кремлем про "часткову" мобілізацію в Росії відбулися загальнонаціональні протести та масовий відтік громадян з країни.

Минулої середи міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна уважно стежить за ситуацією.

Фінляндія та Росія мають спільний сухопутний кордон, який тягнеться на 1340 кілометрів (приблизно 830 миль), і є кілька доступних пунктів пропуску.

Було оголошено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб. Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов стверджує, що у відповідному указі Путіна є секретний пункт, де йдеться про призов мільйона громадян РФ.

Читайте також: