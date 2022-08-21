Рекордна посуха: на поверхню Дунаю "випливли" німецькі кораблі часів Другої світової війни

Це стало можливим, тому що Дунай сильно обмілів. Через посуху у Європі річка досягла одного з найнижчих рівнів за століття.

Про це пише Reuters.

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1944 року, коли нацистська армія відступала під тиском радянських військ, німці затопили у Дунаї сотні своїх суден. Вони і досі перешкоджають річковому руху, коли рівень води знижується.

Цьогорічна посуха показала понад 20 затонулих кораблів на ділянці Дунаю поблизу Прахово у східній Сербії. Багато з них все ще містять на борту тонни боєприпасів і вибухових речовин — це небезпечно для судноплавства. Через це поблизу Прахово звузили судноплавну ділянку з 180 метрів до 100.

"Німецька флотилія залишила після себе велику екологічну катастрофу, яка загрожує нам, жителям Прахово", — сказав письменник Велімір Траїлович, який написав книгу про німецькі кораблі.

Раніше стало відомо, що спека стала причиною того, що нормандське село піднялося з глибин водосховища, яке його затопило близько 70 років тому.

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