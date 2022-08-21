Рекордна посуха: на поверхню Дунаю "випливли" німецькі кораблі часів Другої світової війни

Низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни на ділянці річки поблизу сербського портового міста Прахово.
Це стало можливим, тому що Дунай сильно обмілів. Через посуху у Європі річка досягла одного з найнижчих рівнів за століття.
Про це пише Reuters.
1944 року, коли нацистська армія відступала під тиском радянських військ, німці затопили у Дунаї сотні своїх суден. Вони і досі перешкоджають річковому руху, коли рівень води знижується.
Цьогорічна посуха показала понад 20 затонулих кораблів на ділянці Дунаю поблизу Прахово у східній Сербії. Багато з них все ще містять на борту тонни боєприпасів і вибухових речовин — це небезпечно для судноплавства. Через це поблизу Прахово звузили судноплавну ділянку з 180 метрів до 100.
"Німецька флотилія залишила після себе велику екологічну катастрофу, яка загрожує нам, жителям Прахово", — сказав письменник Велімір Траїлович, який написав книгу про німецькі кораблі.
Раніше стало відомо, що спека стала причиною того, що нормандське село піднялося з глибин водосховища, яке його затопило близько 70 років тому.
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