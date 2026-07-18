Спека у Франції вже забрала понад 3 тисячі жертв / © Associated Press

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Практично 3000 людей померло у французькому регіоні Іль-де-Франс під час сильної спеки наприкінці червня — від 22 до 28 число. Такий показник більш як удвоє перевищує звичайний рівень смертності.

Про це пише видання Le Monde, посилаючись на дані Національного агентства громадського здоров’я Франції.

Ці дані сьогодні — найточніша оцінкою наслідків червневої спеки для здоров’я населення в Паризькому регіоні.

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За інтенсивністю ця хвиля спеки перевершила навіть рекордну спеку 2003 року, яка раніше вважалася безпрецедентною.

Рекордна спека у Європі — останні новини

Наприкінці червня Європу накрила одна з найсильніших за всю історію спостережень хвиля спеки, яка побила десятки температурних рекордів та призвела до тисяч смертей.

Лише в Іспанії спека забрала близько 900 життів, а у Франції — понад тисячу.

В Угорщині влада опублікувала список із понад 2 тисячами кондиціонованих центрів охолодження по всій країні. Прем’єр країни Петер Мадяр оголосив про «два найважчі дні спеки». Про екстремальну спеку попередили жителів Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччини та Боснії і Герцеговини.

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Своєю чергою в Україні почалися аварійні відключення електрики, а також запроваджено часткові обмеження на рух вантажівок.

Раніше повідомлялося, що за тиждень — від 22 до 28 червня — від спеки в Європі померли 20 390 осіб.

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