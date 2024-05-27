Рекордна відстань: дрон ГУР атакував загоризонтну РЛС у російському Орську – ЗМІ

Безпілотник ГУР Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області Росії.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в ГУР.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", – йдеться в заяві.

Наслідки атаки ще уточнюються.

Водночас російські телеграм-канали інформували, що під Орськом "упав БПЛА", а його ціллю міг бути військовий об'єкт.

Зауважимо, "Воронеж М" є складником сімейства російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Ці станції призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. "Воронеж М" працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Орськ на мапі

Нагадаємо, в ніч проти 27 травня росіяни поскаржились на атаку дронів на Орловську область. Після атаки загорілась паливно-заправна станція у місті Лівни.

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