Рекордна заметіль у Каліфорнії: у штаті випало найбільше за пів століття снігу

Рекордна заметіль у Каліфорнії: у штаті випало найбільше за пів століття снігу

Повалило дерева та засипало дороги.

В американському штаті Каліфорнія випала найбільша за пів століття кількість снігу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 грудня.

Намело майже пів метрові кучугури. Востаннє майже стільки ж снігу у Каліфорнії випадало у 1970 році. Чи не найбільше постраждав район озера Тахо. Там повідомляють про закриті автомагістралі і повалені дерева.

Мешканцям штату довелося добряче попрацювати, аби навести лад на подвір'ях. Утім, дехто негоді зрадів. Частина каліфорнійців скористалася шансом покататися на лижах та санчатах.

У Каліфорнії випала найбільша за пів століття кількість снігу | Новини світу

Як повідомлялося, у Канаді надзвичайно холодно. У провінції Саскачеван зараз -51. Очікується, що через область високого атмосферного тиску, яка утворилася над регіоном, морози триватимуть близько тижня.

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