Рекордна заметіль у Каліфорнії: у штаті випало найбільше за пів століття снігу

Повалило дерева та засипало дороги.
В американському штаті Каліфорнія випала найбільша за пів століття кількість снігу.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 грудня.
Намело майже пів метрові кучугури. Востаннє майже стільки ж снігу у Каліфорнії випадало у 1970 році. Чи не найбільше постраждав район озера Тахо. Там повідомляють про закриті автомагістралі і повалені дерева.
Мешканцям штату довелося добряче попрацювати, аби навести лад на подвір'ях. Утім, дехто негоді зрадів. Частина каліфорнійців скористалася шансом покататися на лижах та санчатах.
Як повідомлялося, у Канаді надзвичайно холодно. У провінції Саскачеван зараз -51. Очікується, що через область високого атмосферного тиску, яка утворилася над регіоном, морози триватимуть близько тижня.
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