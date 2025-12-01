ТСН у соціальних мережах

Рекордні снігопади у США: аеропорти скасували сотні рейсів, а на трасі зіткнулися 45 автівок

Раптовий снігопад паралізував життя у США. Аеропорти змушені були скасувати рейси.

Негода у США

Негода у США / © Associated Press

США накрили снігопади у кінці листопада. Сьогодні, 1 грудня, понад 600 авіарейсів скасовано у США на тлі сильного снігопаду, понад сім тисяч рейсів було затримано.

Про це повідомляє NBC.

Аеропорти Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Де-Мойна, Міннеаполіса та Детройта постраждали найбільше.

Ще однією причиною такої ситуації стала необхідність оновити програмне забезпечення деяких літаків Airbus після попередження виробника.

Негода паралізувала рух на трасах / © Associated Press

Негода паралізувала рух на трасах / © Associated Press

Крім того, через негоду у штаті Індіана на трасі зіткнулися щонайменше 45 автівок. Смуги руху у західному напрямку перекрили. За оцінками поліції, вони будуть закриті щонайменше шість годин.

У поліції кажуть, що не отримували повідомлень про серйозні травми через аварію. Поліція закликала мешканців залишатися вдома та не виїзжати без необхідності.

Служби працють цілодобово / © Associated Press

Служби працють цілодобово / © Associated Press

В окрузі Віго, де сталася ДТП, оголосили попередження про зимову негоду.

