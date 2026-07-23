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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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187
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Рекордні спроби втечі з РФ: через удари та паливну кризу росіяни масово шукають шляхи еміграції

На тлі регулярних атак на об’єкти в РФ та паливного дефіциту росіяни встановили новий рекорд із пошуку в інтернеті варіантів екстреного виїзду з країни та термінового отримання закордонних паспортів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Паспорт РФ

Паспорт РФ

Постійні атаки на об’єкти в РФ та гострий дефіцит пального спровокували сплеск пошукових запитів серед росіян щодо варіантів термінової еміграції.

Про це 23 липня повідомив Telegram-канал «Можем объяснить».

За даними ЗМІ, кількість запитів у Google про безвізові країни й термінове оформлення закордонного паспорта сягнула максимуму з початку повномасштабної війни в Україні.

У «Яндексі» про можливість швидко покинути країну в червні 2026 року запитували 26 339 разів. Порівняно з листопадом 2024 року, коли було зафіксовано лише 8203 запити, інтерес зріс більше ніж утричі — на 221%.

Попередній пік у липні 2025 року становив 21 616 запитів: нинішній результат вищий іще майже на 22%.

Схожу картину демонструє Google Trends. Цей сервіс підраховує не абсолютну кількість запитів, а їхню відносну популярність за шкалою від 0 до 100, де 100 — пік інтересу за обраний період, пояснює видання. У травні 2026 року запит «скільки коштує оформити закордонний паспорт» уперше за п’ять років сягнув максимальних 100 балів.

Рекорд оновив і запит «виїхати без візи». У червні його вводили в «Яндексі» 1251 раз — на 118% більше, ніж у період найменшого інтересу до цієї теми (у лютому 2025 року).

Запит «дозвіл на виїзд» майже повернувся до рекордних значень минулого літа. У червні його шукали 20 629 разів. До абсолютного максимуму липня 2025 року забракло лише 10,5%. У Google Trends запит «віза на виїзд» у липні 2026 року сягнув п’ятирічного максимуму — 100 балів.

Нагадаємо, російська влада готується восени повністю перекрити кордони та розпочати примусову мобілізацію, прирікаючи новобранців на загибель на фронті в Україні. У РНБО дали попередження росіянам, які залишились в країні: «Є місяць, щоб виїхати».

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Дата публікації
Кількість переглядів
187
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