Рекордні ціни на бензин та дизель: пальне здорожчало до максимуму в країні ЄС

АЗС / © Shutterstock

У Іспанії середня ціна бензину досягла 1,60 євро за літр, а дизельного пального — 1,645 євро. Порівняно з попереднім тижнем, бензин подорожчав на 7,67%, а дизель — більш ніж на 14%. Це додається до зростання понад 1%, яке було зафіксоване ще на початку тижня, після перших сигналів впливу конфлікту в Ірані.

Про це пише El Pais.

Пальне у Іспанії на рівні 2024 року

Ціни на бензин і дизель у Іспанії зараз досягли рівнів, які востаннє спостерігалися у серпні 2024 року для бензину та у жовтні 2023 року для дизельного палива. Раніше дизель був дешевшим за бензин, проте тепер ця перевага зникла. Хоча Європа має достатні потужності для переробки нафти та експорту бензину, нестача дизеля змушує країни імпортувати його для задоволення внутрішнього попиту.

Реакція ринку на зростання цін нагадує ситуацію на ранніх етапах війни в Україні. Тоді бензин зріс на 9,8%, а дизель — майже на 15%. На піку у червні 2022 року обидва види пального перевищували 2,10 євро за літр.

За даними Бюлетеня ЄС, на момент 9 березня барель нафти майже сягнув $120, хоча у четвер його ціна вже опустилася до $100. Середні показники відображають загальну картину, проте на конкретних заправках ціни можуть бути вищими або нижчими.

Ситуація в ЄС та побоювання впливу на інфляцію

Зростання цін відчутне у всьому ЄС: середня вартість бензину — 1,774 євро за літр, дизеля — 1,861 євро. Іспанія займає проміжне місце: у 13 із 27 країн бензин дорожчий, у 13 — дешевший. Найвища ціна у Нідерландах — 2,171 євро за літр, найдешевше паливо — у Болгарії (1,266 євро). Для дизеля в 18 країнах він дорожчий, ніж в Іспанії.

Заправка бака середнього розміру (55 літрів) коштує в Іспанії близько 88 євро для бензинового авто та трохи більше 90 євро для дизельного.

Влада побоюється, що зростання цін на пальне та газ вплине на інфляцію. За розрахунками Інституту економічного аналізу Комплутенсе (ICAE), бензин, дизель та електроенергія можуть додати понад 1 процентний пункт до інфляції у березні, якщо ціни залишаться на поточному рівні

Як ми писали, у Німеччині ціни на бензин різко зросли — на деяких заправках літр пального перевищив 2,4 євро через вплив ескалації на світові нафтові ринки. За останні дні вартість повного баку здорожчала на 6–9 євро, а в окремих містах бензин уже перевищує 2 євро за літр.

В Україні зростають ціни на пальне — останні новини

Передумов для подальшого зростання цін на бензин та дизель в Україні наразі немає, заявив експерт Сергій Куюн. В Україні вже почалося зниження гуртових цін на нафтопродукти, і один із великих постачальників відновить поставки у повному обсязі в березні. За словами експерта, роздрібні ціни на авторинку почали падати, і сьогодні немає ознак їхнього подальшого підвищення. Експерт зазначив, що зростання цін у Європі значно вищe, ніж в Україні, де воно відбувається дуже повільно й помірно.

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко пояснив, що основною причиною здорожчання бензину та дизеля в Україні стало імпортне лобі через зупинку найбільшого нафтопереробного заводу. Серед інших факторів: підвищення попиту, здорожчання логістики й фактичною вартістю придбання нафтопродуктів.