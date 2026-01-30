Російські військові / © Associated Press

Кількість російських військових, загиблих у війні проти України, різко зросла протягом останніх тижнів. Якщо ця динаміка збережеться, Кремль не зможе поповнювати втрати без оголошення нової хвилі мобілізації.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки європейських урядів та розвідки.

Дрони як головна причина «летальності»

За даними європейських аналітиків, високий рівень смертності окупантів є результатом ефективних операцій українських дронів. Співвідношення вбитих до поранених у російській армії змістилося в бік безповоротних втрат.

Згідно зі звітом служби безпеки Латвії, сьогодні 70-80% усіх втрат (як вбитих, так і поранених) на фронті спричинені саме дронами різних типів. Експерт Carnegie Endowment Майкл Кофман підтверджує, що статистика KIA (загиблих у бою) значно зросла, а співвідношення вбитих до тяжкопоранених у росіян наблизилося до 1:1.

Стратегічна мета — 50 тисяч вбитих росіян на місяць

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що лише за грудень ЗСУ ліквідували 35 000 російських військових. Стратегічною ціллю України є збільшення цієї цифри до 50 000 вбитих щомісяця до літа цього року.

«Всі грудневі втрати ворога верифіковані на відео. Якщо ми досягнемо показника у 50 тисяч, ми побачимо, що станеться з ворогом», — заявив Федоров.

Політичний глухий кут для Путіна

Наразі рівень фатальних втрат досяг рівня щомісячного рекрутингу в РФ. Це означає, що Росія більше не створює «резерв», а лише покриває дірки на фронті. Проте Володимир Путін побоюється оголошувати відкриту мобілізацію, пам’ятаючи про масову втечу росіян та сплеск невдоволення восени 2022 року.

Ця ситуація підриває наратив Москви (який іноді повторює Дональд Трамп) про те, що перемога Росії є «неминучою» через її кількісну перевагу. Експерти вважають, що така траєкторія втрат послабить позиції Путіна на переговорах, які мають відновитися цими вихідними в ОАЕ.

Ситуація на фронті та переговори

Попри масовані атаки на енергетику України, російська армія не досягла стратегічних проривів. Фронт довжиною 1000 км залишається фактично замороженим:

РФ намагається закріпитися навколо Слов’янська .

ЗСУ повідомляють про певні успіхи поблизу Покровська.

Поки Росія вимагає повної передачі Донбасу, Володимир Зеленський відкидає ці умови, покладаючись на гарантії безпеки від США, які мають запобігти новому нападу після ймовірного припинення вогню.

Нагадаємо, втрати росіян на фронті перетнули нову психологічну позначку. За останню добу росіяни втратили на фронті ще 1 310 солдатів. Загальні втрати особового складу російської окупаційної армії станом на 30 січня сягнули близько 1 238 710.