Рекордний штраф і 13 років позбавлення волі: у Китаї відправили за ґрати мільярдера

Шанхайський суд засудив мільярдера Сяо Цзяньхуа до 13 років позбавлення волі у справі про хабарництво та шахрайство.

Його компанію - Tomorrow Holdings - оштрафували на 55 млрд юанів ($8,1 млрд), що є рекордною сумою для Китаю.

Про це пише Reuters.

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За версією слідства, у 2001–2021 роках Сяо Цзяньхуа та Tomorrow Holdings передавали акції, обʼєкти нерухомості чиновникам, таким чином підкуповуючи їх, щоб уникнути фінансового нагляду. Загальна сума хабарів склала понад 680 млн юанів (близько $100 млн).

Від 2004 року Сяо and Tomorrow Holdings контролювали кілька фінансових установ та інтернет-фінансових платформ, включаючи збанкрутілий Baoshang Bank, через непрямих акціонерів та анонімних власників.

В ухвалі суду зазначено, що Сяо використав незаконні доходи для придбання фінансових установ, торгівлі цінними паперами та для зарубіжних інвестицій.

Бізнесмена визнали винним у незаконному привласненні державних депозитів, зловживанні довірою, нелегальному використанні грошей та хабарництві.

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