Рекордний удар по російському НПЗ: запалав об’єкт "Газпрому" в Башкортостані (відео)

Дрон, який завдав удару по нафтопереробному заводу, подолав відстань у 1500 км.

У четвер, 9 травня, в російському Башкортостані безпілотник завдав удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават", влучивши в установку каталітичного крекінгу нафти.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео з місця прильоту.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули звук “маленького літака”, який летів у напрямку нафтопереробного підприємства. Згодом звідти піднялися вгору клуби чорного диму.

З НПЗ провели евакуацію працівників, про постраждалих не повідомляють. На місці пожежі працювали 30 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Джерела ТСН.ua у спецслужбах стверджують, що атаку на НПЗ в Башкортостані здійснив дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

"СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на військово-промисловий комплекс держави-агресорки, не можуть почуватися в безпеці навіть в глибокому тилу", — зазначило поінформоване джерело.

Відстань від кордону України до НПЗ в Башкортостані

Підприємство, в яке влучив безпілотник, є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

У місті Салаваті, де розташований НПЗ, скасували святковий концерт, присвячений “Дню Перемоги”.

Безпілотник влучив в НПЗ “Газпрому” в Башкортостані на відстані понад 1,5 тисячі кілометрів

Нагадаємо, у ніч проти 9 травня на двох російських нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи і почалася пожежа. За даними джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.

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