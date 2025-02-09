Рекордний за останні 4 роки: у Карибському морі стався потужний землетрус

У Карибському морі стався землетрус. Сила поштовхів становила від 6,8 до 7,5 балів, а їхній епіцентр розташовувався на північ від Гондурасу.

Про це пише Reuters.

За даними науковців, поштовхи фіксували на глибині 10 кілометрів. Геологічна служба США (USGS) з'ясувала, що магнітуда землетрусу становила 7,6.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, цей землетрус побив рекорд 2021 року, коли на Гаїті землетрус досяг 7,2 бала за шкалою Ріхтера.

Система попередження про цунамі США повідомила, що після землетрусу діє попередження про цунамі в Карибському морі та на півночі Гондурасу.

Наразі невідомо, чи відчувалися поштовхи або руйнування на суші.

Нагадаємо, два землетруси магнітудою 5,2 та 4,7 бала сталися біля грецького острова Санторіні.

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