Рекордний дефіцит та ілюзія перемоги: ISW розкрив причини відмови Путіна зупиняти війну

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © ТСН

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Виснаження російської економіки через безпрецедентні військові витрати викликає серйозне занепокоєння серед високопосадовців РФ. Попри попередження про катастрофічне зростання дефіциту бюджету, російський диктатор Володимир Путін категорично відмовляється зменшувати фінансування армії.

Про справжні причини такої поведінки очільника Кремля та приховування реальної ситуації на фронті пише Інститут вивчення війни (ISW).

Катастрофічна діра в бюджеті РФ

Високопосадовці Міністерства фінансів та Центробанку РФ прямо попередили Путіна, що поточний рівень військових витрат є непідйомним і загрожує небезпечним розширенням бюджетного дефіциту. Ще 9 квітня російський Мінфін визнав, що дефіцит лише за перші три місяці 2026 року сягнув 4,58 трильйона рублів (близько 63,5 мільярда доларів), що вже значно перевищує запланований показник на весь рік у розмірі 3,79 трильйона рублів.

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Економісти запропонували урізати оборонний бюджет, однак зіткнулися з жорстким опором:

Міністерство оборони та частина Кремля виступають проти скорочень, щоб не нашкодити бізнесу, залежному від військових контрактів, і навіть вимагають додаткового фінансування. Путін знає про фінансові проблеми ще з минулого року, але наказав Мінфіну шукати шляхи урізання видатків винятково в цивільних секторах.

Російські посадовці складали бюджет на 2026 рік із надією, що війна завершиться, однак тепер очікують дефіцит у 1,2–1,5 трильйона рублів у другому півріччі. Надприбутки від нафти не врятують ситуацію, адже для цього ціни мають триматися вище 100 доларів за барель щонайменше рік, що все одно не вирішить глибинних структурних проблем економіки та інфляції.

Ілюзія успіху та страх обвалу фронту

Небажання Путіна скорочувати військові видатки свідчить про його віру в те, що Росія зможе виграти війну в найближчій перспективі, а економіка протримається до цього моменту. Аналітики ISW наголошують, що диктатор сформував хибне уявлення про успіхи своєї армії в Україні через сильно перебільшені заяви вищого військового командування. Саме це нерозуміння реальної ситуації на полі бою змушує його наполягати на збереженні максимальних витрат заради досягнення міфічних цілей.

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Насправді ж ситуація для російського керівництва є пастковою. Зменшення фінансування неминуче поставило б під загрозу цілі ділянки фронту перед обличчям влучних ударів українських дронів та постійних контратак, дозволивши Силам оборони України розвинути та закріпити свої нещодавні успіхи на полі бою.

Нагадаємо, і ISW також зазначають, що фронт виходить з-під контролю Росії. Окупанти стрімко втрачають захоплені території через контратаки ЗСУ. Російський наступ в Україні різко сповільнився, а ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили.

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