Рекордний прорив кордону: Іспанія повернула десятки тисяч мігрантів до Марокко

Мігранти у Сеуті / © Associated Press

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Понад 73 тисячі мігрантів уже залишили іспанське автономне місто Сеута та повернулися до Марокко після масштабного прориву кордону, який стався минулого тижня. Водночас міграційна криза ще не завершилася, оскільки в околицях міста досі залишаються групи людей, які відмовляються добровільно повертатися.

Про це повідомляє іспанське агентство EFE з посиланням на джерела у силових структурах.

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За оцінкою іспанських правоохоронців, після масового проникнення до Сеути приблизно 73,5 тисячі мігрантів уже повернулися до Марокко. Водночас зазначається, що ця цифра може включати як людей, які прибули до міста ще до основної хвилі міграції, так і тих, хто перетинав кордон кілька разів.

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Попри суттєве зменшення кількості мігрантів, ситуація залишається напруженою. За даними EFE, у центральних районах, на околицях та в лісистій місцевості навколо Сеути досі перебувають невеликі групи мігрантів, які відмовляються добровільно залишати територію Іспанії. У поліції зазначають, що точно підрахувати їхню кількість наразі неможливо.

Водночас на прикордонному переході Тарахаль, який з’єднує Сеуту з Марокко, ситуація стабілізувалася. Нових масових спроб прориву кордону не зафіксовано, хоча окремі люди намагалися дістатися іспанської території морем, однак їх зупинили військові.

За інформацією агентства, влада Іспанії продовжує утримувати у Сеуті посилене угруповання сил безпеки та військових, хоча загальна інтенсивність заходів уже знизилася порівняно з першими днями після масового напливу мігрантів. Представники уряду наголошують, що місто поступово повертається до нормального життя, однак визнають, що для повної стабілізації ситуації знадобиться ще певний час.

Масовий прорив кордону став найбільшою міграційною кризою в історії Сеути. При цьому оцінки кількості загиблих під час цих подій різняться.

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За словами урядового делегата в Сеуті Мігеля Анхеля Переса, кількість тіл загиблих, піднятих із моря після спроб нелегального перетину кордону, зросла до 72 осіб. Натомість Об’єднана асоціація цивільних гвардійців (AUGC) оцінює кількість загиблих більш ніж у 100 людей.

Нагадаємо, за добу з Марокко до іспанського міста Сеута прибуло близько 49 тисяч мігрантів — майже стільки, скільки загалом мешкає у цьому місті. Прикордонники не впоралися з таким напливом, тому Іспанія терміново направила туди армію.

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