Рекордний Рамштайн: Україна отримає колосальні кошти на "щит і меч" для ЗСУ

Міністр оборони України Михайло Федоров

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У четвер, 18 червня 2026 року, під час 35 засідання у форматі «Рамштайн» міжнародні партнери виділили 4 мільярди доларів нової військової допомоги для України. Ці рекордні кошти спрямують на посилення протиповітряної оборони, закупівлю далекобійної артилерії та масштабне фінансування виробництва безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Захист неба та ракети до систем Patriot

Близько одного мільярда доларів союзники спрямують на спеціальний механізм PURL для забезпечення української армії ракетами до систем Patriot. Найбільші фінансові внески у цей напрям офіційно зробили уряди Німеччини, Норвегії, Нідерландів та Швеції.

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Додатково Німеччина виділяє 200 мільйонів доларів на механізм JUMPSTART для здійснення довгострокових закупівель. Ця ініціатива гарантуватиме стабільне постачання боєприпасів до зенітних ракетних комплексів Patriot.

«Сьогодні партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою», — підкреслив Михайло Федоров.

Фінансування виробництва українських безпілотників

Понад один мільярд доларів міжнародні партнери вирішили інвестувати у розвиток та виробництво сучасних безпілотних систем. Велика Британія взяла на себе зобов’язання профінансувати закупівлю 150 000 українських дронів для потреб Сил оборони.

Уряд Нідерландів зосередиться на забезпеченні військових новітніми крилатими ракетами-дронами. Водночас Норвегія спрямує свої зусилля на підтримку виробництва та закупівлі високотехнологічних морських безпілотників.

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«Наші ключові пріоритети незмінні: програма PURL і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів», — наголосив очільник міністерства.

Закупівля далекобійної артилерії та техніки

Близько 540 мільйонів доларів країни-партнери спільно виділять на термінову закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Важливі фінансові внески у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Союзники також продовжують інвестувати у засоби радіоелектронної боротьби, бойові машини піхоти та розвиток навчальних центрів. Усі ці критично важливі спроможності суттєво зміцнять позиції Збройних Сил України.

«Дякую партнерам за підтримку, що посилює наших військових і дає практичний результат на полі бою», — резюмував Михайло Федоров.

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Нагадаємо, Данія просуває нову модель військової допомоги Україні — фінансування виробництва зброї безпосередньо на українських підприємствах. За 2024–2025 роки за цією схемою вдалося залучити 2,2 млрд євро для українського ВПК.

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