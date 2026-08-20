Рекордний вибух на Сонці: чи загрожує людям гігантська хмара плазми, що мчить у бік Землі

Спалах на Сонці спричинив проблеми зі зв’язком у Європі / © NASA

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Космічні моніторингові станції зареєстрували на Сонці найпотужнішу сонячну подію від початку серпня. У новій активній зоні біля східного краю світила виник спалах класу М8.1. Цей масштабний вибух спричинив колосальний викид корональної маси, яка зараз мчить у відкритий космос із величезною швидкістю.

Про це повідомляє науковий проєкт Sci-Tech Astronomy.

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Хронологія серії сонячних вибухів

Цей потужний спалах не став поодинокою подією на світилі. Він очолив цілу серію вибухів середньої потужності, які науковці зафіксували протягом однієї доби. Як зазначає Caliber, спочатку вчені зареєстрували спалах інтенсивністю M1.8, який помилково вважали найсильнішим у серпні.

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Проте вже за кілька годин його перевершив значно потужніший вибух класу M8.1, який встановив новий абсолютний рекорд цього місяця. Епіцентром рекордної сонячної активності став новий регіон 4513, що з’явився на видимому із Землі боці світила лише за добу до інциденту.

Ця зона виявилася надзвичайно нестабільною, оскільки випустила відразу чотири М-спалахи за 24 години. The Watchers інформує, що настільки інтенсивна серія вибухів свідчить про високу магнітну напругу в цьому регіоні. Це створює постійну загрозу виникнення нових спалахів, які здатні викликати серйозні перебої в роботі радіозв’язку.

Наслідки для Землі та магнітні бурі

Найважливішим наслідком рекордного вибуху став масштабний викид гігантської хмари плазми та магнітного поля. Цей процес супроводжувався потужним радіосплеском. Плазма рухається у відкритий космос із розрахунковою швидкістю понад 1200 кілометрів на секунду.

Згідно з аналізом останніх знімків із коронографа, ця гігантська хмара наразі спрямована на схід. Вона мчить подалі від нашої планети, тому астрономи не прогнозують прямого удару корональної маси по магнітному полю.

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Попри це, Земля все ж відчула на собі наслідки самого вибуху. Інтенсивне рентгенівське випромінювання вже спровокувало радіоблекаут середньої потужності. Це суттєво погіршило якість короткохвильових сигналів над Африкою, Європою та Атлантичним океаном.

Крім того, вчені попереджають про можливе погіршення геомагнітних умов. У період з 20 по 22 серпня експерти прогнозують помірні магнітні бурі, які виникнуть через паралельний вплив високошвидкісного потоку із сонячної корональної діри.

Нагадаємо, невдовзі авіакомпаніям доведеться змінювати режим роботи та розклад рейсів через загрозу з космосу. Екстремальні сонячні бурі можуть змусити змінювати маршрути або навіть повністю скасовувати польоти через серйозні ризики як для здоров’я пасажирів, так і для бортової електроніки літаків.

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