Ректори московських вишів пропонують допускати на заняття лише вакцинованих студентів

Вишам рекомендують почати навчальний рік у гібридному форматі.

Рада ректорів вищих навчальних закладів Москви та Московської області запропонували від вересня допускати на навчання лише тих студентів, які зробили щеплення від коронавірусу.

Про це йдеться урекомендаціях ради, пише РБК.Росія.

Вишам рекомендують почати навчальний рік у гібридному форматі: дозволити відвідувати заняття студентам, які мають щеплення або вже перехворіли COVID і мають довідку про наявність антитіл. Це також стосується тих, хто має протипоказання до введення вакцини. "Решта студентів будуть займатися в віддаленому режимі", - йдеться в документі.

Зазначається, що столичні університети готові до роботи у віддаленому режимі. Рада ректорів запропонувала проводити роз'яснювальну роботу серед студентів та викладачів щодо необхідності вакцинації.

Як повідомлялося, у Москві та області через складну ситуацію з коронавірусом ввели обов'язкову вакцинацію людей, які працюють в сфері торгівлі та послуг. Головний санітарний лікар ухвалив постанову про обов'язкову вакцинацію 60% зайнятих мешканців міста - працівників сфери послуг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці виявили в Москві новий різновид коронавірусу, яка є зміненим "індійським" штамом.

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