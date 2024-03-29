Релігійний нацизм: ПЦУ про наказ РПЦ називати війну в Україні "священною"

Наказ так званого "Всесвітнього російського народного собору" про те, щоб агресію проти України назвати "священною війною" свідчить, що російська церква перейшла до релігійного нацизму.

Таку в етері Еспресо висловив священник ПЦУ, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко.

Він заявив, що так званий "Всесвітній російський народний собор" був створений у РПЦ ще у 1993 році.

"І тоді вона дійсно виглядала маргінальною. Як не дивно, до її створення долучився майбутній патріарх російської церкви Кирило. І саме на цьому російському народному соборі він виголошував ідеї "руського миру" на початку 2000-х років. А зараз ми побачили оформлену ідеологію релігійного нацизму", - заявив Коваленко.

Він зазначив, що ставитися до цього треба серйозно, бо це ідеологічна дія, яка спрямована до влади.

"Тобто російська церква намагається визначити стратегію розвитку Росії. І документ називається "наказ", тобто вони наказують", - прокоментував ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості", - сказав священник.

Він заявив, що намагання презентувати "рускомирівську" спільноту і дати від імені цієї спільноти наказ російській державі - це ідеологічний інструмент.

"На цьому соборі проголошуються актуальні меседжі про "священну" війну, про "сатанинський" Захід, звучить певна ідеологія нацистського типу міграційної демографічної політики. Тобто це дуже цікавий документ. Я думаю, що багато з того, що на таких зібраннях виголошується, потім стає частиною офіційної доктрини та ідеології російської держави. Це інший бік РФ, невіддільна частина всього того, що робить зараз Росія. І це підсилення того, що вона хоче сказати власному народові й на зовні. Це частина ідеології, яка направлена на релігійних людей, а з іншого боку – релігійне освячення російського нацизму, який зараз у перехідному етапі від фашизму до нацизму радянського типу, де вимальовується "руський мир" як світова конструкція, яка бореться зі світовим злом", - зауважив священник ПЦУ.

Він додав, що подібне щось буде відбуватися з російським ісламом та з іншими релігійним конфесіями в Росії, тобто влада РФ буде проводити релігійну мобілізацію для надання статусу "руському миру" і російському устрою, російській державі, Путіну і всім тим діям, які робить Росія у світі та в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що так званий “Всесвітній російський народний собор” під головуванням голови Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Кирила видав “наказ”, у якому війна в Україні називається "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

Крім того, ми раніше інформували, що екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош закликав до негайної ліквідації в Україні УПЦ МП після того, як так званий “Всесвітній російський народний собор” під головуванням голови Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Кирила видав “наказ”, у якому війна проти України називається "священною".

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