Релігійний розкол і розруха: прем'єр Ічкерії про те, чому чеченці не втримали перемогу після першої війни з РФ

Релігійні суперечки Закаєв назвав основною причиною розколу у чеченському суспільстві і програшу у другій війні з РФ.

Лідер вільної Ічкерії Ахмед Закаєв розповів, чому його народ, незважаючи на перемогу у Першій чеченській війні (1994 – 1996 роки), не зумів вистояти у боротьбі з російськими окупантами.

Про це очільник Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "pressing".

Після Першої Чеченської війни, коли Чечня де-факто стала незалежною від Росії, у Республіці Ічкерія розпочалася політична криза і боротьба за владу.

"Війна була призупинена і перейшла в іншу форму – робота спецслужб. Якщо у відкритій війні ми вміли протистояти Росії, то протистояти проти російських спецслужб і їхніх провокацій – ми виявилися не готові", – сказав лідер вільної Ічкерії.

Закаєв нагадав, що після Першої чеченської війни його країна перебувала у руїнах і чеченці залишилися один-на-один зі своїми проблемами, адже ні Росія, ні світ не збиралися їм допомагати.

"300 тисяч людей залишилися без даху над головою. Ми залишилися один-на-один з цією розрухою. Росія не виплачувала взагалі ніякі компенсації, навіть ті, які взяла на себе обов'язок виплатити. Вони заборонили допомагати іншим країнам. 300 тисяч – це ж озброєні люди, які залишилися без засобів до існування. І їм підсовували різні злочинні способи заробітку – викрадення, грабунок і т.п.

І, звісно, релігійний розкол, який стався. У цьому він перевершив все і вся. Це було основною причиною розколу у чеченському суспільстві", – сказав лідер вільної Ічкерії.

Раніше Ахмед Закаєв розповів, що Рамзан Кадиров став залежним від якихось лікарських препаратів.

Нагадаємо, що Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією.

Ічкерія визнана лише однією державою-членом ООН — Україною. Ічкерія утворилася після розвалу СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСРО і була окупована російською владою 2000 року.

Під час Другої чеченської війни (1999-2009) Ахмат Кадиров і його син Рамзан зрадили свій народ і перейшли на бік Москви. Зараз на території Чечні панує диктаторський режим Рамзана Кадирова, який повністю підпорядковується Путіну.

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