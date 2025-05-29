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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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“Релігійний” вчитель пропонував учням секс, а школярок обзивав повіями: гучний скандал у Польщі

У Польщі затримали вчителя, якого звинуватили у педофілії. Його учні розповіли про домагання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Польщі затримали вчителя

У Польщі затримали вчителя

У Польщі затримали вчителя, який чіплявся до учнів та обзивав школярок «повіями».

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

У Вроцлав на три місяці арештували 28-річного вчителя Матеуша Б. за підозрою у педофілії. Затримання відбулося на очах учнів, коли чоловік повертався з ними зі шкільної екскурсії. Педагог не визнав своєї провини.

Журналіст Gazeta Wyborcza поспілкувався з іншими учнями середньої школи у Вроцлаві, які стверджують, що також отримували повідомлення тривожного змісту від 28-річного Матеуша Б.

Заборонені дії, як стверджується, мали місце в період з жовтня 2024 р. по 20 травня 2025 р. За словами Кароліни Стока-Мичек, речниці Регіональної прокуратури у Вроцлаві, Матеуш Б. «зробив порнографічний контент доступним для одного з неповнолітніх і за допомогою Мережі неодноразово пропонував йому статеві зносини».

Ще одній жертві він неодноразово пропонував вступити в статевий зв’язок за допомогою телефону та Інтернету. Він також поширював порнографічний контент за участю неповнолітніх і їхні фотографії в оголеному вигляді, а також «тричі схиляв одного з хлопців до статевого акту з ним».

Gazeta Wyborcza опублікувала матеріал, який свідчить про те, що інші учні також отримували тривожні повідомлення від вчителя. Хоча в інтерв’ю журналісту деякі з молодих людей підкреслювали, що вчитель був добрим, безпосереднім, а його заняття проводилися цікаво і сучасно, інші вказували на дивні розмови, які він вів з ними.

«Він запитував про сексуальну орієнтацію абсолютно вирвано з контексту», — розповів один хлопець. — Про дівчат він писав, що в школі багато дівчат — повії. Він стверджував, що учениці надсилали йому свої оголені фотографії».

«Мені і ще одному другу він запропонував надіслати нам ці оголені фотографії», — додав інший старшокласник. — Мені він написав, що пестить свою подругу в машині. Іншим разом, що він кинув собі виклик не мастурбувати деякий час», — розповів він.

Водночас учні звертають увагу на те, що чоловік відкрито говорив про свою релігійність.

Нагадаємо, у Польщі звинуватили українців у підпалі ТЦ на замовлення російських спецслужб.

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