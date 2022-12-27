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Ремонт пошкоджених газопроводів Nord Stream коштуватиме Росії півмільярда доларів - NYT

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Ремонт пошкоджених газопроводів Nord Stream коштуватиме Росії півмільярда доларів - NYT

Фото: Associated Press

Наразі спеціалісти вивчають ситуацію, щоб назвати точну вартість робіт

За попередніми даними, ремонт на трубопроводах Nord Stream 1 та Nord Stream 2 буде коштувати щонайменше півмільярда доларів США.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на власні джерела, які обізнані з ситуацією.

"Упродовж останніх тижнів компанія Nord Stream AG, контрольний пакет акцій якої належить підконтрольній кремлю компанії, почала процес оцінки вартості ремонту труби та відновлення подачі газу", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, ремонт оцінюється у $500 млн.

Також повідомляється, що російські консультанти наразі також вивчають, як довго труби зможуть витримати вплив солоної морської води.

Нагадаємо, раніше слідчі зі Швеції заявили, що вибухи на російських газогонах "Північний потік" були результатом диверсії.

Крім того, ми раніше інформували, що Російську економіку почало лихоманити після початку дій санкцій проти нафти.

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Дата публікації
Перегляди
63
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