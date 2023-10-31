Рентгенівські телескопи NASA виявили у космосі "кістки примарної руки": фото, відео

Заряджені частинки, що виробляють рентгенівські промені, рухаються вздовж магнітного поля, визначаючи основну форму туманності, як це роблять кістки в руці людини.

Учені NASA за допомогою двох рентгенівських телескопів Chandra та IXPE зробили дивне відкриття: вони виявили магнітні "кістки" космічної структури, яка нагадує людську руку.

Про це інформує NASA.

Рентгенівські промені, які Вільгельм Рентген відкрив 1895 року, зробили прорив у медичній діагностиці, коли він зобразив кістки руки своєї дружини. Тепер два космічні рентгенівські телескопи NASA використовують свої можливості для показу "кісток" магнітного поля незвичайної рукоподібної структури в космосі. Ці телескопи демонструють поведінку мертвої зоряної рештки.

"Ми всі знайомі з рентгенівськими променями як діагностичним медичним інструментом для людей. Тут ми використовуємо рентгенівські промені по-іншому, але вони знову виявляють інформацію, яка в іншому випадку прихована від нас", - сказала співавтор Джозефін Вонг зі Стенфорда.

"Кістки" примарної космічної "руки" / Фото: NASA

Найновіший рентгенівський телескоп NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) спостерігає MSH 15-52 протягом близько 17 днів, що є найдовшим періодом спостереження за будь-яким окремим об'єктом з моменту запуску в грудні 2021 року.

"Дані IXPE дають нам першу карту магнітного поля в "руці". Заряджені частинки, що виробляють рентгенівські промені, рухаються вздовж магнітного поля, визначаючи основну форму туманності, як це роблять кістки в руці людини", - сказав Роджер Романі зі Стенфордського університету в Каліфорнії, який керував дослідженням.

Нагадаємо, на Марсі були "сприятливі умови" для життя — марсохід Curiosity виявив нові докази.

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