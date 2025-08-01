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Репортерку пограбували за мить до її виходу в прямий ефір
Момент пограбування потрапив на камеру, поліція ще не затримала зловмисника.
У Ріо-де-Жанейро телевізійну журналістку Клару Нері пограбували у той момент, коли вона готувалася до ранкової трансляції програми.
Про випадок пише Daily Mirror.
Відомо, що у момент нападу Клара стояла обличчям до камери й працювала зі смартфоном. Раптом до неї під’їхав чоловік на мотоциклі, який, не зупиняючись, спробував вирвати телефон з її рук.
Момент потрапив в кадр — репортерка злякалася, а потім намагалася наздогнати нападника.
Згодом журналістка розповіла, що смартфон залишився у неї, оскільки вона інстинктивно встигла його втримати.
З її слів, камера знімальної групи також зафіксувала момент нападу, тож обличчя зловмисника вдалося роздивитися на відео. Вона вже передала записи правоохоронним органам і висловила сподівання, що хулігана виявлять і затримають.
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