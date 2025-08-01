Репортерку пограбували за мить до її виходу в прямий ефір

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У Ріо-де-Жанейро телевізійну журналістку Клару Нері пограбували у той момент, коли вона готувалася до ранкової трансляції програми.

Про випадок пише Daily Mirror.

Відомо, що у момент нападу Клара стояла обличчям до камери й працювала зі смартфоном. Раптом до неї під’їхав чоловік на мотоциклі, який, не зупиняючись, спробував вирвати телефон з її рук.

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Момент потрапив в кадр — репортерка злякалася, а потім намагалася наздогнати нападника.

Згодом журналістка розповіла, що смартфон залишився у неї, оскільки вона інстинктивно встигла його втримати.

З її слів, камера знімальної групи також зафіксувала момент нападу, тож обличчя зловмисника вдалося роздивитися на відео. Вона вже передала записи правоохоронним органам і висловила сподівання, що хулігана виявлять і затримають.

Нагадаємо, відома українська телеведуча наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. У знаменитості тепер коротка стрижка.

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