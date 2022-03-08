Репресії у Росії: через антивоєнні протести поліція у московському метро перевіряла переписку пасажирів

Репресії у Росії: через антивоєнні протести поліція у московському метро перевіряла переписку пасажирів

8 березня з вимогами припинити війну в Україні виступили російські жінки.

На тлі акції протесту проти війни, розв’язаної президентом РФ Володимиром Путіним в Україні, які відбувалися у багатьох російських містах, у московському метрополітені поліцейські вимагали у пасажирів показати переписку в месенджерах.

Про це повідомляє правозахисний проект "ОВД-Инфо".

“У Південному Чертаново (район Москви, - ТСН) на станціях “Празька” та “Вулиця Академіка Янгеля” поліцейські зупиняють пасажирів метро та вимагають показати переписку в месенджерах”, - йдеться у повідомленні.

Правозахисники нагадали, що така вимога силовиків суперечить 23-й статті Конституції РФ, яка охороняє таємницю листування та телефонних переговорів.

Упродовж вівторка, 8 березня, у Москві та інших містах Росії відбувалися різні антивоєнні акції та мітинги. Зокрема, російські жінки провели траурну акцію з покладанням квітів біля меморіалів Другої світової війни з вимогою вивести збройні сили РФ з України.

Як повідомляє Telegram-канал SOTA, у Санкт-Петербурзі квіти, часто синього та жовтого кольорів, покладали на Марсовому полі.

У Москві ж покладанню жінками квітів до Вічного вогню в Олександрівському саду біля Кремля завадили силовики, закривши туди ворота та вишикувавши поліцейські кордони.

Протестувальники знайшли нове місце для покладання квітів на підтримку України: меморіал “Стіна скорботи” біля проспекту Сахарова.

За підрахунками “ОВД-Инфо”, станом на 17:00 під час акцій протесту було затримано щонайменше 100 людей.

Нагадаємо, 6 березня у містах Російської Федерації відбулися масові мітинги проти війни в Україні. Люди вийшли на вулиці великих міст, аби зупинити воєнні дії і протистояти режиму Путіна.

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