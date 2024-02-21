Репродуктолог таємно запліднив своєю спермою 22 жінок, яких лікував від безпліддя

Жінка та її матір із Коннектикуту, США, подали до суду на лікаря-репродуктолога за те, що він використав власну сперму під час запліднення ще у 1980-х роках.

Про це пише The Hill.

"Якщо подумати, через 10-15 років, скільки нас буде?" – сказала Джанін Пірсон, жінка, яка подала позов.

Пірсон росла єдиною дитиною, знаючи, що її батьки ходили до лікаря-репродуктолога, але вона сказала, що думала, що використовувалася сперма її батька. Оскільки Пірсон стало цікаво дізнатися більше про свого батька, 2022 року вона вирішила пройти тест ДНК, не знаючи, що це вплине на все її життя.

"Я клацнула вкладку "Родичі", і з'явилося 19 зведених братів і сестер", - пригадала Пірсон.

Спочатку вона не повірила, але перезавантажила телефон і знайшла те саме число: 19 зведених братів і сестер. До слова, зараз воно становить 22. Джанін сказала, що її найстаршому братові 50 років, а наймолодшому – 35.

Через тиждень до неї звернулася одна з її сестер. Розмовляючи з нею, Пірсон виявила, що їхні матері ходили до однієї клініки репродуктивної медицини в Нью-Гейвені і відвідували доктора Бертона Колдвелла. Вона сказала, що потім зателефонувала своїй матері.

"Це була найважча розмова за все моє життя", - поділилася американка.

Наразі 36-річна жінка та її матір подали позов, у якому стверджують, що Колдвелл розповів їй, що сперма була отримана від студента-медика Єльського університету, який мав дуже обмежене потомство.

"Піти до свого лікаря і зробити таку вразливу, інтимну процедуру, не знаючи, що насправді сталося з її тілом", - сказала Пірсон. "Моя мама ніколи не погоджувалася народити дитину від свого лікаря".

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Вона додала, що наслідки шахрайства з народжуваністю виявилися травмувальними. Жінка нещодавно дізналася, що двоє з її зведених братів і сестер неусвідомлено зустрічалися у старшій школі та мали інтимну близькість.

"Мої брат і сестра і гадки не мали", - зазначила вона. «Вони не давали згоди на стосунки зі своїм братом та сестрою».

Згодом Пірсон пішла до будинку Колдвелла і він зізнався, що використав свою сперму.

"Він також запитав мене, скільки в нього онуків, які у мене оцінки в школі і в якому коледжі я навчалася", - додала жінка.

Згідно з позовом, Колдвелл припинив займатися своєю діяльністю 2004 року і зараз йому за 80. Давати коментарі ЗМІ він відмовився.

Нагадаємо, вперше у світі носорога запліднили за допомогою ЕКЗ. Це дало надію на порятунок північного білого носорога від вимирання – на планеті залишилося лише дві такі тварини.

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