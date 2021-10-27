Рештки викинула у смітник: американка розчленувала тіло чоловіка і привласнила $120 тис. його пенсії

Впродовж п'яти років жінка приховувала смерть свого чоловіка.
В американському штаті Невада 69-річну жительку Лас-Вегаса звинувачують у розчленуванні тіла власного чоловіка і привласненні понад 120 тисяч доларів його пенсійних виплат.
Про це повідомляє ABC News.
Зазначається, що у 2015 році Ненсі Шедлескі розчленувала тіло померлого з нерозголошених причин чоловіка і викинула його рештки у смітник. За словами підсудної, померлому тоді було понад 70 років.
Впродовж п'яти років шахрайка приховувала смерть чоловіка. За цей час вона незаконно отримали 121 тисячу доларів його пенсії.
У виданні зауважують, що розмір виплати сягав 24 тисяч доларів на рік. Водночас, якби обвинувачена заявила про втрату годувальника, то отримувала б по 14 тисяч доларів допомоги.
У 2019 році співробітники соціального забезпечення отримали анонімне повідомлення про зникнення чоловіка Шедлескі. Жінка спершу запевняла, що розшукуваний подорожує, однак нещодавно зізналася, що він помер у їхньому будинку в штаті Пенсільванія.
"Шедлескі підтвердила, що не було ні виклику швидкої допомоги, ні госпіталізації, ні похорону, ні кремації", - йдеться у матеріалі. Відомо, що американка переїхала до Лас-Вегаса у 2017 році.
Тим часом суд відпустив заарештовану Шедлескі під підписку про невиїзд. Оголошення вироку заплановане на 5 листопада.
Нагадаємо, що в Австрії чоловік понад рік ховав муміфіковане тіло своєї матері у підвалі, продовжуючи отримувати її пенсійні виплати.
Раніше на Буковині жінка пів року приховувала смерть матері, щоб отримувати її пенсію.