Рештки викинула у смітник: американка розчленувала тіло чоловіка і привласнила $120 тис. його пенсії

Рештки викинула у смітник: американка розчленувала тіло чоловіка і привласнила $120 тис. його пенсії

Впродовж п'яти років жінка приховувала смерть свого чоловіка.

В американському штаті Невада 69-річну жительку Лас-Вегаса звинувачують у розчленуванні тіла власного чоловіка і привласненні понад 120 тисяч доларів його пенсійних виплат.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що у 2015 році Ненсі Шедлескі розчленувала тіло померлого з нерозголошених причин чоловіка і викинула його рештки у смітник. За словами підсудної, померлому тоді було понад 70 років.

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Впродовж п'яти років шахрайка приховувала смерть чоловіка. За цей час вона незаконно отримали 121 тисячу доларів його пенсії.

У виданні зауважують, що розмір виплати сягав 24 тисяч доларів на рік. Водночас, якби обвинувачена заявила про втрату годувальника, то отримувала б по 14 тисяч доларів допомоги.

У 2019 році співробітники соціального забезпечення отримали анонімне повідомлення про зникнення чоловіка Шедлескі. Жінка спершу запевняла, що розшукуваний подорожує, однак нещодавно зізналася, що він помер у їхньому будинку в штаті Пенсільванія.

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"Шедлескі підтвердила, що не було ні виклику швидкої допомоги, ні госпіталізації, ні похорону, ні кремації", - йдеться у матеріалі. Відомо, що американка переїхала до Лас-Вегаса у 2017 році.

Тим часом суд відпустив заарештовану Шедлескі під підписку про невиїзд. Оголошення вироку заплановане на 5 листопада.

Нагадаємо, що в Австрії чоловік понад рік ховав муміфіковане тіло своєї матері у підвалі, продовжуючи отримувати її пенсійні виплати.

Раніше на Буковині жінка пів року приховувала смерть матері, щоб отримувати її пенсію.

Жителька Одеської області майже 5 місяців приховувала смерть матері заради пенсії

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