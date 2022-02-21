Рештки жінки виявили у квартирі через два роки після того, як сусіди скаржилися на неприємний запах

Рештки жінки виявили у квартирі через два роки після того, як сусіди скаржилися на неприємний запах

Сусіди розповіли, що повідомили про неприємний запах власникові житлової асоціації ще у жовтні 2019 року.

В одній із квартир Лондона знайшли останки 61-річної жінки після того, як сусіди повідомляли про неприємний запах протягом понад двох років.

Про це інформує Іndependent.

За словами місцевих, померла заборгувала тисячі фунтів за оренду, а її поштова скринька була переповнена.

Сусіди розповіли, що повідомили про неприємний запах власникові житлової асоціації ще у жовтні 2019 року. Мешканці ще більше занепокоїлися, коли в 2020 році на її дверях з'явилося повідомлення про примусовий вхід для планової перевірки газу.

"Ми неодноразово телефонували до комунальних служб. Приїхала поліція, але вони сказали, що багато людей виїхали з Лондона під час пандемії, і вона могла бути за кордоном", — говорять жителі будинку.

Одна жінка, яка проживала по сусідству з померлою, сказала, що була змушена підкладати рушник під двері, щоб не відчувати неприємний запах, який виходив з квартири.

Проте лише минулого тижня працівники поліції нарешті зламали двері квартири та виявили, що жінка померла.