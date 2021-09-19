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Респіраторне захворювання у дітей та повернення на Землю Crew Dragon. П'ять новин, які ви могли проспати

Респіраторне захворювання у дітей та повернення на Землю Crew Dragon. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Для повноцінної вакцинації проти коронавірусу потрібно введення не двох, а трьох доз вакцини. Щоправда, це стосується вакцини Pfizer. Читати далі –>
  • Вчені з Університету Меріленда в США з'ясували, що мутований вірус SARS-CoV-2 краще переноситься по повітрю. Читати далі –>
  • Космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту спустився з орбіти. Читати далі –>
  • Відкладають дитину до кращих часів: через коронавірус чимало пар вирішують народжувати пізніше, коли пандемію вдасться подолати. Читати далі –>
  • У США, Швейцарії, Японії та Великій Британії лікарі зафіксували випадки масового зараження маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом серед дітей. Читати далі –>
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