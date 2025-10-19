Республіка Сербська відсторонила Додіка: хто зайняв його місце

Мілорад Додік / © Associated Press

Парламент Республіки Сербської вперше офіційно визнав відсторонення Мілорада Додіка від влади та призначив тимчасову очільницю автономного сербського регіону Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє Reuters.

Трішич-Бабіч, близька соратниця Додіка, обійматиме цю посаду впродовж одного місяця, доки 23 листопада у Республіці Сербській не відбудуться нові президентські вибори.

Рішення парламенту стало реакцією на заборону Державного суду Боснії, який позбавив Додіка права обіймати державні посади та займатися політичною діяльністю. Попри судову заборону, політик продовжував виконувати функції президента, здійснював закордонні поїздки і відмовлявся визнавати своє відсторонення.

Мілорад Додік, проросійський політик, який відкрито виступає за відокремлення Республіки Сербської і приєднання до Сербії, заявив про продовження своєї політичної лінії. За його словами, політика сецесії залишається незмінною, проте дії мають бути скоординовані з міжнародними партнерами.