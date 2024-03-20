Республіканці обговорюють допомогу Україні від США: Джонсон підтвердив "розмови навколо" Закону REPO

Спікер наголосив, що республіканці усвідомлюють роль США у світі, та розуміють "важливість надіслати світові потужний сигнал" про свою підтримку союзників.

Всередині республіканської більшості обговорюється допомога Україні у вигляді позики, так само як і виділення коштів за рахунок арештованих російських активів.

Про це заявив спікер Майк Джонсон під час пресбрифінгу в Конгресі США, передає власний кореспондент "Укрінформу".

"Була розмова навколо того, що ми називаємо Законом REPO, за допомогою якого, як ви всі знаєте, можна було би використати арештовані активи російських олігархів і певним чином оплатити підтримку України. Також обговорювалася концепція позики", - сказав спікер.

За його словами, серед республіканців триває "вдумлива, цілеспрямована робота", а також відбуваються дискусії щодо питання зовнішньої підтримки.

"Ми не можемо дозволити терористам і тиранам йти маршем по земній кулі",- додав він.

При цьому республіканець звинуватив Білий дім і президента Джо Байдена у слабкості на світовій арені, що, за його словами, є причиною, чому противники США діють у настільки провокаційний спосіб.

"Ми підтримуємо мир шляхом сили. Це один із наших ключових, основоположних принципів. Рональд Рейган говорив про це весь час, і я досі вірю в це, більшість із нас так вірить", - заявив Джонсон.

Він наголосив, що Сполучені Штати повинні продемонструвати силу на світовій арені, і вони це зроблять та виконають свої зобов’язання.

Джонсон також зауважив, що повернеться до питання зовнішньої підтримки, як тільки Конгрес владнає питання з бюджетом на поточний фінансовий рік.

Нагадаємо, спікер Майк Джонсон обіцяв розблокувати допомогу Україні, але підтримка України відрізнятиметься від того, що ухвалив Сенат.

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