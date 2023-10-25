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Республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників

Майк Джонсон / Фото: Associated Press

Попередній кандидат Том Еммер відмовився балотуватись.

Конгресмени від Республіканської партії обрали представника Луізіани трампіста Майка Джонсона своїм наступним кандидатом у спікери Палати представників.

Про це інформує CNN.

У ході таємного голосування він переміг однопартійця Байрона Дональдса.

Повідомляється, що у середу республіканці проведуть поіменне голосування за закритими дверима, щоб перевірити, чи зможе Джонсон отримати 217 голосів, які необхідні для обрання спікером Палати представників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім звинуватив республіканців у міжусобиці, яка затримує допомогу Україні та Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що республіканець Том Еммер відмовився від участі у перегонах на посаду спікера Палати представників США, попри перемогу на виборах кандидата.

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Дата публікації
Перегляди
9187
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