Республіканці перемогли на виборах: що буде з американською підтримкою України

Результати виборів в США неминуче вплинуть на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включаючи протидію російській агресії в Україні.

Про спроби республіканців ставити палиці в колеса у справі американської допомоги Україні пише Axios.

Завдяки нещодавнім виборам у наступному скликанні Конгресу республіканці матимуть більший вплив, ніж сьогодні. І, можливо, більше впливу матиме та частина республіканців, яка опонує активній допомозі американського уряду Україні. У розпорядженні Axios опинилися кілька листів від консервативних груп Республіканської партії до керівництва американського парламенту, в яких вони закликають ухвалювати рішення про допомогу Україні наступного року ― після того, як почне працювати нове скликання Конгресу.

"Будь-який пакет допомоги Україні треба ґрунтовно обговорити, перевірити та вже тоді проголосувати", ― пише видання.

Річ у тім, що попереднє скликання Конгресу, в якому більше депутатів від Демократичної партії, продовжує свою останню сесію. Її в американській політиці називають "кульгавою качкою": усі розуміють, що скоро влада зміниться, а ухвалені на цій сесії довгострокові рішення невдовзі можуть скасувати. Тож зазвичай у період "кульгавої качки" парламентарі вирішують досі не закриті дрібні питання. Цього ж разу Білий дім хоче, щоб парламент встиг ухвалити майже 40-мільярдний пакет допомоги Києву, гарантувавши Україні підтримку в наступному році, попри бажання частини республіканців.

Нагадаємо,республіканці отримали в Палаті представників 218 місць, подолавши бар’єр, необхідний для отримання контролю над нижньою палатою парламенту.

Погляди щодо підтримки України розділилися

Більшість американців підтримують забезпечення України допомогою на тлі затяжної війни з Росією. Але ця підтримка стала партійною проблемою, оскільки республіканці все більше виступають проти її збереження.

4 листопада конгресвумен із Джорджії Марджорі Тейлор Грін, республіканка, заявила, що від республіканського Конгресу Україна не отримає "ні копійки".

Скептично до підтримки України ставляться такі популярні у партії діячі, як Дональд Трамп, його сини та телеведучий Fox News Такер Карлсон.

Водночас не всі республіканці поділяють цю позицію. Лідер республіканської фракції у Сенаті Мітч Макконнелл підтримує Україну, у травні він навіть їздив до Києва.

У будь-якому випадку очікується, що республіканська більшість ставитиметься до нових бюджетних асигнувань на військову та економічну допомогу Україні більш прискіпливо.

Прихильник Демократичної партії з Техасу Ерік Рамос сказав, що він підтримує збереження допомоги для України. Однак, проблеми, які стосуються самих США, повинні бути пріоритетними.

"Потрібен баланс між тим, на що ми витрачаємо гроші для себе, і тим, що потрібно іншим народам. Потрібно подбати спочатку про себе, перш ніж допомагати іншим", - вважає він.

Що буде із виборами 2024 року

Дональд Трамп, швидше за все, балотуватиметься 2024 року. У нього можуть з'явитися конкуренти всередині Республіканської партії - найперспективнішим серед них зараз вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Також називають колишнього віцепрезидента (при Трампі) Майка Пенса та його ж держсекретаря Майка Помпео.

Джо Байден також кілька разів казав, що має намір висуватися на другий термін. Багатьох бентежить, що 2024 року, незабаром після виборів, політику виповниться 82 роки. Якщо результати нинішніх виборів виявляться дуже невдалими для демократів і якщо рейтинг Байдена в наступні місяці не відновиться, він зазнає сильного тиску всередині партії, щоб поступитися дорогою більш перспективним кандидатам.

Вибори у США: який новий курс буде в Америки та що з підтримкою України - політолог Арон Леон

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