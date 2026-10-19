Пентагон / © Associated Press

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Частина республіканців у Палаті представників Конгресу США попереджає президента Дональда Трампа, що може заблокувати додаткове фінансування Пентагону, якщо його адміністрація не займе жорсткішої позиції щодо Росії. Конфлікт загострився після рішення дозволити імпорт російського дизельного пального до США та повідомлень про обмеження використання Україною американських супутникових систем.

Про це пише The Hill.

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За підтримки міністра оборони США Піта Гегсета адміністрація Трампа намагається переконати республіканців у Конгресі схвалити щонайменше 350 млрд доларів додаткових військових витрат. Відповідний пакет планують просунути під час так званої «кульгавої качки» — періоду після проміжних виборів, коли чинний склад Конгресу ще продовжує роботу.

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Однак останні зовнішньополітичні рішення Трампа викликали обурення серед частини республіканців, які підтримують Україну. Особливе невдоволення спричинила домовленість із президентом РФ Володимиром Путіним щодо імпорту російського дизельного пального. Адміністрація пояснює цей крок прагненням стримати зростання цін на пальне у США.

Додаткове напруження створили повідомлення про обмеження доступу України до стратегічних супутникових систем. У результаті під час розгляду оборонного фінансування може розгорнутися протистояння між прихильниками України в Республіканській партії та адміністрацією президента.

Республіканці вимагають відновити санкції проти Росії

Одним із джерел конфлікту став законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, ініційований покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підписаний Трампом минулого місяця. Документ мав посилити економічний тиск на Москву та спонукати її до укладення мирної угоди з Україною.

Однак рішення адміністрації послабити дію санкцій викликало критику прихильників законопроєкту в обох партіях. На їхню думку, це дає Кремлю додаткові можливості фінансувати війну.

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Конгресмен-республіканець Дон Бейкон із Небраски цього тижня попередив, що без зміни політики щодо Росії адміністрація може втратити підтримку Конгресу не лише щодо оборонних витрат, а й щодо інших законодавчих ініціатив Трампа.

«Жодна частина законодавчої програми Трампа не пройде через Конгрес під час сесії „кульгавої качки“, якщо президент не вживе заходів для покарання російської воєнної машини, а не її підживлення», — заявив Бейкон.

Інший республіканець, Браян Фіцпатрік із Пенсильванії, попередив в інтерв’ю The Wall Street Journal про можливі «наслідки», якщо адміністрація не відновить доступ України до супутникових технологій, використання яких, за повідомленнями, було обмежено.

«Відомства не отримуватимуть фінансування, якщо не виконуватимуть свою роботу», — сказав Фіцпатрік.

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За словами помічника республіканців у Палаті представників, який спілкувався з The Hill на умовах анонімності, невдоволення адміністрацією може перерости в реальну загрозу для її законодавчих планів.

Частина конгресменів залишить свої посади наступного року через завершення політичної кар’єри або поразку на виборах. Це може послабити їхню залежність від партійної дисципліни та зменшити побоювання щодо політичних наслідків голосування всупереч позиції президента.

«Тиск із боку Конгресу буде достатнім, щоб адміністрація зрозуміла: їй потрібно певною мірою відступити, якщо вона справді хоче чогось досягти», — зазначив помічник.

На що Пентагон хоче витратити додаткові 350 млрд доларів

Піт Гегсет протягом кількох місяців закликає Конгрес підтримати рекордний запит Трампа на оборонний бюджет у розмірі 1,5 трлн доларів. Міністр називає його «одноразовою інвестицією покоління», необхідною для реалізації пріоритетів президента у сфері національної безпеки.

Минулого тижня Гегсет також заявив, що Пентагон наполягатиме на ухваленні окремого пакета додаткових витрат щонайменше на 350 млрд доларів. Його розгляд наразі гальмується через розбіжності в Конгресі щодо джерел фінансування.

«Ми негайно активно працюємо з комітетами, щоб цей законопроєкт про додаткове фінансування — щонайменше на 350 млрд доларів, а можливо, і більше — забезпечив потреби міністерства. Це необхідно президенту, щоб відновити стримування та зміцнити збройні сили в усьому світі», — сказав Гегсет у середу на конференції армії США у Вашингтоні.

За його словами, Пентагон працює над цим питанням спільно з Білим домом незалежно від результатів проміжних виборів.

Пакет передбачає фінансування кількох ключових оборонних проєктів Трампа. Зокрема, 17 млрд доларів планують спрямувати на систему протиракетної оборони США «Золотий купол», а ще 47 млрд доларів — на розширення виробництва боєприпасів.

Із 113 млрд доларів, передбачених для зміцнення оборонно-промислової бази, понад 48 млрд доларів мають піти на критично важливі мінерали.

Ще близько 103 млрд доларів планують виділити на недорогі автономні системи, штучний інтелект і засоби протидії безпілотникам.

Окремо передбачено приблизно 14 млрд доларів на модернізацію, обслуговування та виробництво винищувачів F-35, стратегічних бомбардувальників B-52, винищувачів наступного покоління для ВМС США та транспортних літаків KC-130J.

Крім того, Пентагон просить 36 млрд доларів на напрям під назвою «Воїнський дух» (Warrior Ethos). Він охоплюватиме, зокрема, інвестиції в житло та інфраструктуру для військовослужбовців.

Чому Трампу буде складно провести пакет через Конгрес

На тлі майже одностайної опозиції демократів до війни Трампа проти Ірану республіканському керівництву знадобиться підтримка практично всіх своїх представників у Палаті представників, щоб домогтися ухвалення пакета.

Проте Бейкон, який завершує роботу в Конгресі наприкінці каденції, вважає, що м’яка позиція адміністрації щодо Росії вже відштовхнула достатню кількість республіканців. На його думку, це може ускладнити спікеру Палати представників Майку Джонсону не лише просування оборонного фінансування, а й ухвалення інших законодавчих ініціатив до завершення роботи нинішнього складу Конгресу.

«Рішення адміністрації скоротити обмін розвідувальною інформацією з Україною та обмежити доступ до Starlink фактично означають допомогу загарбнику та воєнному злочинцю, який бомбить міста», — написав Бейкон у соцмережі X.

Він також поставив під сумнів, чи зможе адміністрація розраховувати на будь-яку підтримку до завершення роботи 119-го Конгресу, якщо не змінить курс.

Окрему хвилю критики викликала угода щодо російського дизельного пального.

Минулого тижня група законодавців від обох партій надіслала Трампу листа із засудженням цього рішення. На їхню думку, воно суперечить щонайменше духу нового закону про санкції проти Росії.

Конгресмени закликали президента повністю та без зволікань застосувати передбачені законом обмеження.

«Ми закликаємо адміністрацію відкликати цей дозвіл і не видавати нових генеральних ліцензій, які відновлюють операції з російськими енергоресурсами та повертають доходи до військової скарбниці Кремля», — йдеться в листі.

Документ підтримали п’ятеро республіканців: Майкл Маккол, Ден Ньюгаус, Джо Вілсон, Дон Бейкон і Браян Фіцпатрік.

Джо Вілсон, співголова Українського кокусу в Палаті представників, окремо нагадав, що Трамп сам підтримував санкційні заходи, запропоновані Гремом.

«Я вважаю, що реалізація санкцій Грема, ухвалених Конгресом і підписаних президентом Трампом, залишається критично важливою для просування американських інтересів», — заявив Вілсон.

Інші республіканці, які погодилися говорити з журналістами анонімно, висловилися ще різкіше. Один із помічників республіканців звинуватив адміністрацію в тому, що вона намагається знизити ціни на пальне за допомогою угоди з Росією, хоча саме війна проти Ірану спричинила додаткову нестабільність на енергетичних ринках.

«Він має скасувати це рішення. По-перше, воно незаконне. Ми ухвалили закон, який забороняє енергетичні операції з Росією. Але водночас навіщо ми втягнулися у війну на Близькому Сході, яка призвела до зростання цін на пальне? Якщо хочете знизити ціни, знайдіть інший спосіб», — сказав співрозмовник видання.

Пентагон намагається заручитися підтримкою законодавців

Щоб подолати скептицизм щодо планів адміністрації Трампа збільшити оборонні витрати, представники Пентагону нещодавно розпочали серію закритих брифінгів для законодавців. Їхня мета — заручитися підтримкою запиту на оборонний бюджет у 1,5 трлн доларів.

Однак демократи та деякі республіканці в Сенаті сумніваються, що інтенсивні закриті обговорення наприкінці року допоможуть сформувати достатню коаліцію для просування бюджетних планів.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет досі не схвалив передавання Україні значної партії ракет-перехоплювачів Patriot, які вже оплатили союзники Києва.

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