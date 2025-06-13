Республіканці заблокували додаткові кошти для України: що відомо про новий бюджет Пентагону

Комітет з асигнувань Палати представників США ухвалив бюджет Пентагону, заблокувавши додаткову допомогу Україні / © Reuters

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Комітет з асигнувань Палати представників США схвалив свій варіант законопроєкту про оборонні витрати на 2026 фінансовий рік після майже дев’ятигодинних дебатів, позначених жорсткими партійними суперечками. Республіканці успішно відхилили спроби демократів обмежити фінансування модифікації літака, подарованого Катаром для майбутнього Air Force One. Також були відхилені намагання виділити додаткові кошти на допомогу Україні.

Про це пише видання Breaking Defense.

Законопроєкт, запропонований Комітетом, передбачає фінансування у розмірі 832 мільярди доларів, що відповідає бюджету 2025 фінансового року. Ці кошти мають бути доповнені за рахунок ще незавершеного законопроєкту про узгодження бюджету до загальної суми в 1 трильйон доларів. Проєкт Комітету включає 13 мільярдів доларів на програми протиракетної оборони та космічні програми, пов’язані зі щитом «Золотий купол», 8,5 мільярда доларів на 69 винищувачів F-35 (значне збільшення порівняно з бюджетом адміністрації, який передбачав лише 47 літаків), а також 36,9 мільярда доларів на кораблебудування, зокрема для двох есмінців класу Arleigh Burke, не включених до планів Пентагону.

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Засідання, що тривало майже дев’ять годин, розпочалося з компліментів від лідерів обох партій на адресу членів Комітету за їхню роботу над законопроєктом, проте двопартійний консенсус швидко розпався.

Значні дебати викликала поправка, запропонована представником демократів Розою ДеЛауро, яка мала на меті заборонити США приймати, експлуатувати або модифікувати літак, подарований іноземним урядом. Ця спроба зупинити президента Дональда Трампа від прийняття Boeing 747 від Катару, який міг би стати Air Force One, була відхилена. ДеЛауро стверджувала, що такий подарунок порушує «пункт про винагороди» Конституції, який забороняє президенту отримувати будь-які вигоди від іноземного уряду, та назвала витрати на модифікацію літака марнотратством коштів платників податків.

Ще одна жорстка дискусія розгорнулася навколо поправки, яка передбачала додавання 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ця пропозиція, висунута представником демократів Марсі Каптур, була відхилена голосуванням. Голова Комітету Том Коул застеріг, що включення фінансування для України може призвести до провалу всього оборонного законопроєкту, оскільки це викликало б опір з боку деяких республіканців. Він також додав, що підтримка серед демократів малоймовірна через консервативні положення, що містяться в законопроєкті.

Нагадаємо, Трамп анонсував створення протиракетного щита «Золотий купол» вартістю $175 мільярдів. Він передбачає створення багаторівневої системи захисту США від ракетних загроз.

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