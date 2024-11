Ресторан на воді віднесло течією – фото

У Малайзії під час повені сильна течія річки Келантан віднесла пришвартований ресторан на воді.

Заклад віднесло приблизно на 5 км вниз за течією. Власниця на ім’я Мохд Рамлі розповіла, що спочатку дах ресторану був пошкоджений деревом, що впало, а потім вона почула гучний шум. Від удару мотузки, що утримували споруду на воді, обірвалися.

На щастя, в цей час всередині нікого не було, оскільки того дня Рамлі скасувала декілька бронювань через перебої, спричинені повінню.

Орієнтовна вартість бізнесу становить 270 000 доларів.

Ресторан віднесло течією / Фото: скриншот з відео

Мешканці села та малайзійські сили цивільної оборони змогли успішно врятувати ресторан від остаточного руйнування. Офіс морського підрозділу перебував лише в декількох метрах від місця події. Човен, спущений на воду командою, зміг переслідувати ресторан. Він увійшов у дещо повільнішу течію, а це означало, що вони змогли його наздогнати.

Однак попереду у Рамлі дуже довгий шлях, щоб відновити свій заклад. Її бізнес зазнав структурних пошкоджень, які вплинули на майно, а також на меблі та інвентар. Під час інциденту були затоплені щойно закуплені королівські краби, які зберігалися в морозильній камері.

За оцінками, Мохд зазнала збитків у розмірі 180 000 доларів. Щоб дати час на ремонт, вона візьме тижневу перерву в роботі.

