Ресторан на воді віднесло течією – фото

Власниця закладу спустошена.
У Малайзії під час повені сильна течія річки Келантан віднесла пришвартований ресторан на воді.
Про це повідомляє Need To Know.
Заклад віднесло приблизно на 5 км вниз за течією. Власниця на ім’я Мохд Рамлі розповіла, що спочатку дах ресторану був пошкоджений деревом, що впало, а потім вона почула гучний шум. Від удару мотузки, що утримували споруду на воді, обірвалися.
На щастя, в цей час всередині нікого не було, оскільки того дня Рамлі скасувала декілька бронювань через перебої, спричинені повінню.
Орієнтовна вартість бізнесу становить 270 000 доларів.
Мешканці села та малайзійські сили цивільної оборони змогли успішно врятувати ресторан від остаточного руйнування. Офіс морського підрозділу перебував лише в декількох метрах від місця події. Човен, спущений на воду командою, зміг переслідувати ресторан. Він увійшов у дещо повільнішу течію, а це означало, що вони змогли його наздогнати.
Однак попереду у Рамлі дуже довгий шлях, щоб відновити свій заклад. Її бізнес зазнав структурних пошкоджень, які вплинули на майно, а також на меблі та інвентар. Під час інциденту були затоплені щойно закуплені королівські краби, які зберігалися в морозильній камері.
За оцінками, Мохд зазнала збитків у розмірі 180 000 доларів. Щоб дати час на ремонт, вона візьме тижневу перерву в роботі.
Нагадаємо, весільний автомобіль із нареченим "вибухнув" через друга. На щастя, усі залишися живі.
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