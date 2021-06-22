Ресторани тільки для "захищених" від COVID-19 і заборона масових заходів: у Москві ввели суворі карантинні обмеження

Найближчим часом увійти до московського ресторану можна буде тільки з QR-кодом.
Москва потерпає від так званого "індійського" штаму коронавірусу. У зв'язку із великою кількістю хворих у російській столиці посилили карантин. Деякі обмеження почнуть діяти вже від сьогодні, 22 червня.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму блозі.
Так, від 22 червня у Москві заборонено проведення концертних, видовищних, розважальних і спортивних заходів з одночасною присутністю понад 500 людей. Йдеться про заходи як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.
Водночас фанзони і танцполи, де не передбачені місця для сидіння, мають зачинитися незалежно від кількості тих, хто прийшов на захід.
Також від 28 червня в Москві заборонено відвідувати заклади громадського харчування клієнтам. Виключення - щеплені від коронавірусу, особи, які перехворіли протягом пів року або мають негативний ПЛР-тест, дійсний протягом трьох днів.
Крім того, ресторани і кафе зобов'язані будуть створити систему перевірки QR-кодів, яким будуть підтверджуватися згадані вище вимоги.
Фудкорти будуть відкриті тільки після перевірки системи контролю. Ті заклади, які не виконуватимуть вимоги, зможуть працювати тільки для замовлення з собою або з доставкою.
Уточнюється, що обмеження щодо масових заходів не будуть також діяти, якщо організатори створять зону, "вільну від коронавірусу", і будуть допускати на захід тільки учасників, які мають QR-коди.
Нагадаємо, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що невакциновані від COVID-19 і не мають імунітету, є загрозою для оточуючих. Він допустив у майбутньому можливе обмеження в правах для цієї категорії осіб.
Як повідомлялося, у Москві та області через складну ситуацію з коронавірусом ввели обов'язкову вакцинацію людей, які працюють в сфері торгівлі та послуг.
Раніше стало відомо, що фахівці виявили в Москві новий різновид коронавірусу, яка є зміненим "індійським" штамом. Медичні експерти з Великої Британії дійшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється й дуже заразний, поширюється значно швидше, аніж інші мутації COVID-19.