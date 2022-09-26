Ресурси РФ нескінченні: експерт розповів, що зазначено у таємному пункті наказу про мобілізацію

Мобілізація в РФ, яку оголосив очільник Кремля Володимир Путін, триває. Однак точну кількість майбутніх мобілізованих та фінал процесу визначити неможливо.

Таку думку висловив головред Defense Express Олег Катков в ефірі інформаційного марафону.

"Зараз у них тривають мобілізаційні заходи. Кількість мобілізованих визначено в РФ таємним пунктом указу. І він на те й таємний, що сьогодні там написано одне число, завтра ухвалюється таємним указом зовсім інше, і так може бути нескінченно", - зазначив головред Defense Express.

Населення РФ становить близько 144 млн, тож, за словами Каткова, мобілізація там не вимірюється в реальних числах.

"Все впирається не у людський ресурс, а в можливість забезпечити це "гарматне м'ясо" хоча б якимось озброєнням, взуттям та теплою курткою", - зазначив Катков.

Нагадаємо, що росіяни намагаються окупувати всю територію Донецької області й зірвати наступ ЗСУ.

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