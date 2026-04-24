Фінансові та людські ресурси Росії поступово вичерпуються, і невдовзі агресор потребуватиме припинення вогню.

Про це заявив колишній спеціальний представник США з питань переговорів щодо України посол Курт Волкер під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

За словами американського дипломата, нинішня стратегія Кремля веде до глибокого виснаження російської економіки. Путін намагається продовжувати агресію, проте стикається з неможливістю поповнювати сили в потрібних обсягах.

«Зараз Путін спалює свої ресурси, щоб продовжувати війну, виснажуючи російську економіку. Він не здатний замістити ту кількість солдатів, яку втрачає на полі бою щомісяця. Багато речей змінилося на користь України», — наголосив Волкер.

Він підкреслив, що попри бажання російського керівництва продовжувати атаки, фізичні спроможності РФ підтримувати такий темп війни стрімко падають.

Чому Кремлю знадобиться припинення вогню

Дипломат переконаний, що Путін ніколи не визнає Україну легітимною та незалежною країною, проте об’єктивні обставини змусять його шукати паузу в бойових діях.

«Він хоче продовжувати воювати та атакувати. Я не думаю, що він колись визнає Україну легітимною, суверенною, незалежною країною. Йому знадобиться припинення вогню. Україна готова до припинення вогню. І щойно ми дійдемо до цього, ми маємо працювати, щоб зміцнити Україну економічним, військовим та інституційним чином», — заявив ексспецпредставник США.

Волкер акцентував увагу на тому, що будь-яке перемир’я має бути використане для масштабного посилення України в усіх сферах.

Окремо Курт Волкер прокоментував можливі дії президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що американський лідер налаштований на швидке закінчення конфлікту та не збирається змінювати цей курс.

«Він чітко дав зрозуміти, що просто хоче завершення війни за будь-яких обставин. Він хоче мирної угоди і не збирається відмовлятися від цієї перспективи», — вважає дипломат.

Війна в Україні обертається проти Путіна — останні новини

Нагадаємо, війна проти України може закінчитися силовим скиненням Путіна, адже в історії подібні загарбницькі війни часто завершуються тим, що правителя усуває його ж найближче оточення.

За словами очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, російський диктатор навряд чи зможе вести конструктивні переговори про мир, оскільки будь-яке припинення вогню без очевидного тріумфу сприйматиметься ним як пряма загроза особистому виживанню. Дипломат припустив, що реальний мирний процес у майбутньому, ймовірно, вестиме вже наступник Путіна.

Інститут вивчення війни повідомив, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов суттєво завищує оцінки просування російських військ в Україні та намагається видати провали на фронті за успіхи.

Експерти також наголошують, що російські війська не досягли суттєвих результатів у весняно-літній наступальній кампанії 2026 року, а подібні заяви Кремля є частиною інформаційної кампанії для створення ілюзії масштабного наступу РФ на всіх напрямках фронту.