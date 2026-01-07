Reuters: Трамп знову заговорив про «придбання» Гренландії — у Білому домі не виключили військовий варіант

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати розглядають різні варіанти встановлення контролю над Гренландією, включно з можливим використанням збройних сил. Про це заявили у Білому домі, наголосивши, що для президента США Дональд Трамп це питання є пріоритетом національної безпеки.

Як передає Reuters, у коментарі для ЗМІ посадовець адміністрації президента зазначив, що Трамп та його команда обговорюють широкий спектр сценаріїв досягнення цієї зовнішньополітичної мети. За його словами, «використання збройних сил США завжди залишається в розпорядженні головнокомандувача».

Посадовець також заявив, що жорстка позиція країн НАТО та заяви європейських лідерів на підтримку Гренландії не вплинули на наміри американського президента. «Це нікуди не дінеться», — наголосив він, коментуючи прагнення Трампа домогтися придбання Гренландії протягом решти трьох років своєї каденції.

За словами представника адміністрації, обговорення можливих шляхів отримання контролю над островом активно тривають в Овальному кабінеті. Серед варіантів, які розглядає Вашингтон, — купівля Гренландії Сполученими Штатами або укладення з нею Договору про вільну асоціацію.

Водночас чиновник уточнив, що формат вільної асоціації не повністю відповідає амбіціям Трампа, який прагне зробити острів частиною США. При цьому він підкреслив, що президент насамперед віддає перевагу дипломатії та переговорному процесу.

«Президент любить угоди. Якщо з’явиться можливість укласти вигідну домовленість щодо придбання Гренландії, це буде його першим вибором», — зазначив посадовець.

Реакція міжнародної спільноти була однозначно критичною. Лідери Данії, Великої Британії, Франції та Німеччини наголосили на суверенітеті Гренландії та закликали поважати територіальну цілісність союзників. Данія та самі гренландці неодноразово заявляли, що острів не продається і не прагне стати частиною США.

Натомість у Конгресі США навіть серед однопартійців Трампа пролунала критика таких заяв, зокрема заклики дотримуватися зобов’язань перед НАТО та союзами.

Це відбувається на тлі загострення глобальної геополітики, зокрема після військової операції США у Венесуелі та наростання інтересу до Арктики з боку Росії та Китаю. Американські чиновники стверджують, що Гренландія має стратегічне значення через свої ресурси та розташування.