Революційна технологія: Китай придумав, як зробити свої літаки невидимими для РЛС

Китайський винищувач Xian JH-7А. Фото ілюстративне / © Вікіпедія

Китайські військові дослідники створили інноваційну технологію, що приховує винищувачі від радарів РЛС.

Про це пише South China Morning Post.

За інформацією видання, вчені китайських ВПС розробили революційну радіолокаційну технологію, здатну зробити їхні літаки раннього повітряного попередження практично непомітними для радіоелектронного спостереження противника.

Літаки раннього радіолокаційного виявлення та управління (РРЛ) — які довго вважалися незамінними, але вразливими командними вузлами — історично були цінними цілями. Їхнє потужне радіолокаційне випромінювання, хоча й необхідне для управління бойовим простором, робить їх видимими за сотні кілометрів.

Але китайські вчені заявили, що знайшли спосіб зробити сигнали AEW&C надзвичайно стійкими до перехоплення та геолокації.

Вчені з Інженерного університету ВПС Китаю стверджують, що нова система, заснована на технології радіолокаційної решітки з частотним рознесенням (FDA), може зробити ці літаки майже невидимими для пасивних систем виявлення, які відстежують радіовипромінювання.

Автори дослідження порівняли ефект із хором співаків, які виконують одну й ту саму мелодію, але з невеликими відхиленнями у висоті тону. Поблизу це звучить гармонійно, але на відстані — плутано й дезорієнтаційно. За результатами симуляцій, похибка у визначенні цілей може зрости з метрів до кілометрів, а точність визначення напряму погіршитися з менше ніж одного градуса до понад десяти.

Команда під керівництвом професора Ван Бо підкреслює, що така технологія дозволить не лише приховати AEW&C від пасивних сенсорів противника, а й активно дезорієнтувати їхні системи.

Як додає Interesting Engineering, Китай не єдиний, хто прагне досягти прогресу в радіолокаційних технологіях. Подібні дослідження ведуть США, країни ЄС і Росія.

Так, Сполучені Штати зробили значні інвестиції в радіолокаційні системи з низькою ймовірністю перехоплення для таких платформ, як винищувач F-35.

Європейські оборонні компанії створюють нові радари для програм винищувачів Tempest та FCAS. Ці радари мають на меті підвищити живучість у складних електромагнітних середовищах.

Росія також працює над передовими радіолокаційними технологіями, але деталі щодо її програм менш зрозумілі.

Ці зусилля відображають ширшу глобальну гонку за контроль над електромагнітним спектром — сферою, яка дедалі більше розглядається як вирішальна в сучасній війні.

Якщо технологія FDA Китаю виявиться практичною, експерти кажуть, що це може являти собою більше, ніж просто поступове оновлення.

