Революційні протести в Ірані: чи є загроза режиму

Протести в Ірані / © Associated Press

Реклама

Станом на 10 січня 2026 року Ісламська Республіка Іран (ІРІ) продовжує перебувати в епіцентрі масштабних протестів. Вулиці міст заповнені демонстрантами, а збройні сутички стають звичним явищем. Нинішня криза — не випадковий збіг обставин. Ситуація може призвести до падіння режиму аятоли Хамене.

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, пояснив 24 Каналу, що в Ірані формується справжня революційна ситуація.

«Протести в Ірані не є новиною — ми бачили їх у 2019 та 2022 роках і раніше. Найбільш масштабними були протести 2009 року під час Зеленої революції. Нині ж ситуація розгортається саме через політичну кризу в керівництві», — сказав Семиволос.

Реклама

Значна частина політичних сил та еліти незадоволена політикою Алі Хаменеї, і цей розкол поглиблюється. За певних обставин ситуація може вийти з-під контролю, а спроби її врегулювання можуть призвести до подальшого загострення кризи та потенційного падіння режиму, вважає він.

Що передувало

Протести в Ірані спалахнули наприкінці грудня через економічну кризу та обвал національної валюти. За даними правозахисників, акції охопили понад 270 населених пунктів у 27 з 31 провінції Ірану.

Одним з епіцентрів протестів став Гранд-базар у Тегерані. Свідки повідомляють, що силовики застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів після того, як торговці масово закрили крамниці.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї у телевізійному зверненні заявив, що не відступить, звинувативши демонстрантів у роботі в інтересах опозиції за кордоном та США. Прокуратура країни пригрозила учасникам протестів смертною карою.

Реклама

Ситуація стала особливо напруженою після заяви президента США Дональда Трампа, який попередив про готовність завдати удару по Ірану у разі застосування масового насильства проти мирних демонстрантів. Америка загалом уважно спостерігає за процесом і подає однозначні сигнали, що вона готова втрутитися.

Це додало протестувальникам впевненості, але водночас спонукало владу до посилення репресій. Зокрема, по всій країні заблокували Інтернет. За останніми даними, загинуло понад 60 осіб.