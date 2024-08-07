"Рейд" до Курської області: як російська влада заплуталася у версіях подій

Місцева влада Курської області та Міноборони країни-агресорки Росії не узгодили версії того, що відбувається у регіоні та зробили суперечливі заяви.

Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Так, губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів тривають бойові дії. Втім, в Міноборони та ФСБ наголошували, мовляв, нібито відбили спроби "прориву" держкордону.

Деякі російські "блогери" повідомляли, що нібито 6 серпня українські війська здійснили серію рейдів через кордон. Нібито вони наступали на позиції РФ поблизу Ніколаєво-Даріно та Олешня Курської області (на північний захід від міста Суми та вздовж російсько-українського кордону). Геолокаційні кадри за 6 серпня показують пошкоджену та покинуту бронетехніку приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки, що Курській області.

Російські джерела стверджують, що на кадрах видно українську техніку. Втім, в ISW не можуть підтвердити - є ця бронетехніка російською, українською або ж обох сторін.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські резервні сили відповіли на ймовірні українські рейди, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що елементи чеченського спецназу "Ахмат" також відбивали рейди. Втім, американські аналітики не можуть перевірити ці твердження.

Також російське відомство стверджувало, що їхні війська знищили 16 українських бронемашин під час рейдів і що бійці РФ завдали ударів у відповідь по українських позиціях у Сумській області. Російські "блогери" опублікували відео, на яких нібито показані наслідки начебто українських рейдів, хоча більшість пошкоджень, показаних на відео, є результатом звичайних українських обстрілів і не вказують на те, що в цьому районі велися наземні дії.

Як повідомлялося, російські "військкори" заявляють, що начебто ЗСУ станом на ранок 7 серпня "зайшли" до 11 населених пунктів Курської області, а ширина фронту - 10-11 км.

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