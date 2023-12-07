"Рейган у труні перевернувся б": лідер демократів звинуватив республіканців у підіграванні Росії

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер закликав республіканців підтримати Україну та подумати, чи відповідає їх політика інтересам Сполучених Штатів.

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Під час своєї промови Шумер згадав 40-го президента США Рональда Рейгана, який був представником Республіканської партії, передає Obozrevatel.

"Рональд Рейган перекинувся б у труні, якби побачив, як його власна партія дала Путіну покататися Європою", – сказав сенатор.

Шумер впевнений, що якщо Конгрес не узгодить допомогу Україні, то це може стати поворотним моментом, оскільки Захід не виконає свої обовʼязки та поступиться автократичному режиму у РФ.

Шумер назвав позицію республіканців щодо кордону "спробою захопити заручників".

В свою чергу сенатори від Республіканської партії заявили, що вони підтримують допомогу для України, але спочатку влада має піти на поступки у прикордонній політиці.

"Якщо вони (демократи – Ред.) хочуть грошей для України та Ізраїлю, вони не отримають їх, якщо не закриють кордон. Для них збереження відкритого кордону важливіше, ніж безпека Європи чи Близького Сходу. І це мене дивує", – заявив сенатор-республіканець Мітт Ромні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проєкт закону про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні назвали точну суму, скільки коштів залишилося на військову допомогу Україні.

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